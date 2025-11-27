Slušaj vest

Rijaliti učesnik Luka Vujović više nije u ljubavi sa Aneli Ahmić, a njihov odnos konstantno privlači pažnju javnosti. On je sad rekao da Aneli ne zaslužuje ništa od njega, što je pokrenulo buru komentara.

- Zar si toliki slepac da ne vidiš da je Aneli od tebe napravila Bebicu? - glasilo je pitanje koje je Luka dobio u "Eliti 9".

- Nije napravila jer ja nisam smršao, ne mogu da se porede ove situacije, Teodora nije uradila ni slično kao Aneli - rekao je Luka.

- Luka je za mene folirant jer ne priznaje da mu se ne sviđa Anita, a opet kako može da prestane s Aneli da priča i da kaže da mu se gadi? - upitao je Janjuš.

- Draža mi je Anita nego Aneli, sad bih pre otišao s njom večeru nego s Aneli. Devojka ne zaslužuje od mene da dobije gram pažnje - rekao je Luka.

- Juče kad smo ležali mi je rekao da me voli i da ne može bez mene - rekla je Aneli.

- Da li bi ti više prijalo da spremiš klopu Aneli ili da popričaš petnaest minuta s Anitom? - upitao je Ivan.

- Pre bih popričao s Anitom - rekao je Luka.

