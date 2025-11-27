Slušaj vest

Asmin Durdžić je u rijalitiju "Elita 9", po dolasku u izolaciju, preneo Aneli Ahmić šta su Luka Vujović i Anita Stanojlović radili u ''Pabu Prijatelji''.

Ona se zbog čega začudila, pa ga je odmah pitala odakle mu ta informacija.

- Šta si ti tražila u Pabu? - upitao je Alibaba.

- Ja? Je l' si normalan? - upitala je Aneli.

Aneli Ahmić i Asmi Durdžić Foto: Printscreen YouTube

- Onda Anita, nisi ti - rekao je Alibaba.

- Ko? - upitala je Aneli.

- Anita i Luka pričali u Pabu - rekao je Alibaba.

- Ko ti je to rekao? - upitala je ona.

- Ne mogu da se setim. Laku noć - rekao je Alibaba.

Kurir.rs

