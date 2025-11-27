U izolaciji je nastala zbrka kada je Asmin preneo Aneli informaciju o navodnom susretu Anite i Luke u Pabu, što je ona odmah dovela u pitanje.
Rijaliti
ASMIN OTKRIO ANELI ŠOK INFORMACIJU Nije mogla da veruje šta čuje: "Ko ti je to rekao?", evo šta su Anita i Luka radili (VIDEO)
Slušaj vest
Asmin Durdžić je u rijalitiju "Elita 9", po dolasku u izolaciju, preneo Aneli Ahmić šta su Luka Vujović i Anita Stanojlović radili u ''Pabu Prijatelji''.
Ona se zbog čega začudila, pa ga je odmah pitala odakle mu ta informacija.
- Šta si ti tražila u Pabu? - upitao je Alibaba.
- Ja? Je l' si normalan? - upitala je Aneli.
Aneli Ahmić i Asmi Durdžić Foto: Printscreen YouTube
Vidi galeriju
- Onda Anita, nisi ti - rekao je Alibaba.
- Ko? - upitala je Aneli.
- Anita i Luka pričali u Pabu - rekao je Alibaba.
- Ko ti je to rekao? - upitala je ona.
- Ne mogu da se setim. Laku noć - rekao je Alibaba.
Kurir.rs
Asmin o Staniji pred ulazak u Elitu:
Reaguj
Komentariši