"ENA JE BILA PRETUČENA TOKOM SVAE SA JANJUŠEM" Obezbeđenje opkolilo Aneli i Janjuša, ona niže gnusne prozivke
Rijaliti učesnici Aneli Ahmić i Marko Janjušević Janjuš žestoko su zaratilio ispred Bele kuće, zbog čega ih je opkolilo obezbeđenje.
- Na**zi se, kao što su te j***ai tako će i da te j**u. Ko si ti da ulaziš tamo? - vikala je Aneli.
- Ja sam ovde Bog. Bolesna si i nebitna si - dodao je Janjuš.
Aneli Ahmić i Marko Janjušević Janjuš Foto: Printscreen YouTube
- Bolestan si ti jer se j**eš u d**e i p**er si - nastavila je Aneli.
- Jesam, sad se pomeri od mene. Beži, blamu - rekao je Janjuš.
- Ti ćeš na nekoga? Mrš, klošaru - dodala je Aneli.
- Imam pravo da joj bacam stvari - rekao je Luka.
- Pozdrav za Enu koja je bila pretučena. Reci šta si radio u poslednjoj svađi sa njom, a od mene si naj**ao - govorila je Aneli.
Sita Ahmić na finalu Elite 8:
