Rijaliti učesnici Aneli Ahmić i Marko Janjušević Janjuš žestoko su zaratilio ispred Bele kuće, zbog čega ih je opkolilo obezbeđenje.

- Na**zi se, kao što su te j***ai tako će i da te j**u. Ko si ti da ulaziš tamo? - vikala je Aneli.

- Ja sam ovde Bog. Bolesna si i nebitna si - dodao je Janjuš.

- Bolestan si ti jer se j**eš u d**e i p**er si - nastavila je Aneli.

- Jesam, sad se pomeri od mene. Beži, blamu - rekao je Janjuš.

- Ti ćeš na nekoga? Mrš, klošaru - dodala je Aneli.

- Imam pravo da joj bacam stvari - rekao je Luka.

- Pozdrav za Enu koja je bila pretučena. Reci šta si radio u poslednjoj svađi sa njom, a od mene si naj**ao - govorila je Aneli.

