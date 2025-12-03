Slušaj vest

Rijaliti učesnica Anita Stanojlović ne odustaje od odnosa sa Filipom Đukićem, a sada je otvorila dušu o njihovom odnosu, i priznala da pristaje na sve.

Anita se takođe dotakla prozivke od strane bivšeg dečka Anđela Rankovića.

- Ne interesuje me šta Anđelo priča, ravna sam linija. Ja sam rekla da mi nije bilo svejedno u istom prostoru posle tolike ljubavi, rastužila sam se i pogodilo me je, ali je to trajalo par dana. Navikla sam se da je tu i ne primećujem ga. Od mene na njegovu i našu temu neće da dobije nijedno slovo, a on može da priča šta poželi. Ja ću da radim šta mi se radi, ja sam izabrala da sa Filipom od prvog do poslednjeg dana imam nešto, ne interesuje me ko je pored. Anđelo i Filip nisu nikakvi drugari - govorila je Anita.

Anita Stanojlović Foto: Printscreen, Pritnscreen/Instagram

- U pravu su ljudi, imaju pravo da pričaju. Ja ne mogu da k**am, kad se tako pogleda, ali ja jutros nisam o tome razmišljao i šta je tu je - dodao je Filip.

"Samo spavamo zajedno"

- Da li si te vi sad zajedno? - pitao je Bora Santana, na šta je on odgovorio:

- Spavamo zajedno, blejimo, ne moram ništa da ozvaničimo i da se pravdamo ljudima. Mi smo u našoj relaciji i to je to.

- Ne zanima me da li ću da se ponizim kao pobednica jer ništa loše nisam uradila. Mogu da me komentarišu najgore, neću da se svađam. Ako nešto budem imala sa nekim to će da bude Filip i to je to od mene - govorila je Anita.

Kurir.rs

Ne propustiteStars"IMAM PREVELIKI PROBLEM" Filip priznao zašto ne može da bude sa Anitom: To je velika kočnica kod mene... Ukućani zanemeli
filip-djukic-sonja-spasic.jpg
RijalitiASMIN OTKRIO ANELI ŠOK INFORMACIJU Nije mogla da veruje šta čuje: "Ko ti je to rekao?", evo šta su Anita i Luka radili (VIDEO)
Aneli Ahmić Asmin Durdžić Luka Vujović, Anita Stanojlović
Rijaliti"SPOJILI SU SUPARNICE KOJE SU NA SUDU" Anitina najbliža prijateljica progovorila o njenom odnosu sa Filipom i Urošem, žestoko potkačila Maju i Aneli
Screenshot 2025-01-25 223254.png
StarsSTANISLAV KROFAK OTKRIO ŠTA JE RADIO SA ANITOM! Ovo su čekali apsolutno svi, isplivali šok detalji
Stanislav Krofak.jpg
Stars"NE MOŽE DA GLEDA ANITU DOK IMA DEVOJKU" Aneli i dalje besna na Luku zbog njegovog druženja s cimerkom, ona se zbližila s Asminom: Promenljivi smo
Aneli Ahmić i Luka Vujović

Anita Stanojlović o Anđelovoj porodici i tužbama Izvor: Kurir