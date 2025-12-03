Slušaj vest

Rijaliti učesnica Anita Stanojlović ne odustaje od odnosa sa Filipom Đukićem, a sada je otvorila dušu o njihovom odnosu, i priznala da pristaje na sve.

Anita se takođe dotakla prozivke od strane bivšeg dečka Anđela Rankovića.

- Ne interesuje me šta Anđelo priča, ravna sam linija. Ja sam rekla da mi nije bilo svejedno u istom prostoru posle tolike ljubavi, rastužila sam se i pogodilo me je, ali je to trajalo par dana. Navikla sam se da je tu i ne primećujem ga. Od mene na njegovu i našu temu neće da dobije nijedno slovo, a on može da priča šta poželi. Ja ću da radim šta mi se radi, ja sam izabrala da sa Filipom od prvog do poslednjeg dana imam nešto, ne interesuje me ko je pored. Anđelo i Filip nisu nikakvi drugari - govorila je Anita.

- U pravu su ljudi, imaju pravo da pričaju. Ja ne mogu da k**am, kad se tako pogleda, ali ja jutros nisam o tome razmišljao i šta je tu je - dodao je Filip.

"Samo spavamo zajedno"

- Da li si te vi sad zajedno? - pitao je Bora Santana, na šta je on odgovorio:

- Spavamo zajedno, blejimo, ne moram ništa da ozvaničimo i da se pravdamo ljudima. Mi smo u našoj relaciji i to je to.

- Ne zanima me da li ću da se ponizim kao pobednica jer ništa loše nisam uradila. Mogu da me komentarišu najgore, neću da se svađam. Ako nešto budem imala sa nekim to će da bude Filip i to je to od mene - govorila je Anita.

Kurir.rs