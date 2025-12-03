Slušaj vest

U toku izdanja radio-emisije "Amnezija" koja je u sklopu "Elite 9", u programu je došlo do žestoke svađe između Aneli Ahmić i Uroša Stanića, zbog čega je i Asmin Durdžić uleteo u radio kako bi stao na stranu bivše partnerke.

- Svi su osudili Asmina kad je razbio kofer, ali sam ja došla i vidim šta on radi i kako 24 sata ide za Asminom - rekla je Aneli.

- Aneli i Asmin su se udružili protiv mene - dodao je Uroš.

- Ti si prvi uzeo moje stvari - rekao je Asmin.

- Asmin mi je bacio stvari - dodao je Stanić.

- Ne, ti si prvi bacio Asminove stvari - nastavila je Aneli.

- Ako budeš nastavio da me uhodiš, imaš još tri dana - poručio je Alibaba.

Bora Santana molio je Uroša da izađe napolje, jer je zbog njega prekinut program, ali je on odbijao da ga posluša.

