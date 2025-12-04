Slušaj vest

U toku emisije ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Anitu Stanojlović. Gledaocima se nije dopalo što je bila intimna sa Filipom Đukićem u krevetu do kojeg je ležao njen bivši dečko Anđelo Ranković.

- Šta me boli uvo za njega? On je za mene vazduh i niti ću ga gledati, niti ga primećujem - rekla je besno Anita.

- Mene je živ blam pojeo zbog ove devojke ovde, blam me jede od prve svađe. Nek radi šta hoće, ali blam me da komentarišem i da pričam, a ne da neću da komentarišem i da ću da izbegnem - rekao je Anđelo.

- Ja znam da ćeš ti komentarisati jer te nema nigde u rijalitiju, ali ja ne dajem više na plasmanima i bitnosti - rekla je Anita.

- Što se mene tiče bolje da budem najnebitniji ikada, a čime se ti dičiš i ponosiš? Ja sam ispred tebe na anketi, a nisam bitan. Bio bih nebitan samo da ne budem bitan kao ti, a vidimo kako je bitna. Na nju ovo utiče i tek će da utiče, ali njoj se i napolju život svodi na rijaliti i na fan stranice. Njoj je bitno da svi znaju da je Anita Stanojlović, a nije joj bitno da li joj je obraz ukaljan. Blam me i sram što sam ikada imao išta s tobom zbog stvari koji se događaju u ovoj sezoni. Nisam hteo da neke stvari stopiram da bi sve išlo svojim tokom - rekao je Anđelo.

Anđelo Ranković Foto: Screenshot, Printscreen YouTube, Kurir, Shutterstock, Ana Paunković

- Izvini žrtvo, imala sam s**s pored tebe - rekla je Anita.

- Pričaš da si s Filipom imala nešto napolju, a kako si onda meni u maju pisala? - upitao je Anđelo.


- Nije mi bilo svejedno, imala sam emocije prema tebi - rekla je Anita.

- Pa kako si s drugim, a imaš emocije prema meni? - upitao je Anđelo.

- Pa i ti si bio s drugim devojkama - rekla je Anita.

- Pa naravno, ja sam muško. Kako si mogla da me voliš najviše na svetu da me poštuješ i ceniš, a onda ušla ovde i bila s Filipom. Pravim se da nisam čuo, a čuo sam i za maramice i sve apsolutno - rekao je Anđelo i dodao:

Anita Stanojlović
Foto: Printscreen

- Nije lepo što je to radio, ali njemu ne zameram jer me ti ne zanimaš. Mene zanima samo to koliki si ti lažov - rekao je Anđelo.

- Ja sam prvi rekao da nisam ispao okej, meni je neprijatno  - rekao je Filip.

- Kao što sam spavala sa Filipom, tako smo spavali i mi pored Matore, i njoj je bilo neprijatno - dodaje Anita.

Anita Stanojlović izazvala muk u Beloj kući
Anita Stanojlović izazvala muk u Beloj kući Foto: Printscreen

- Devojko, o čemu ti pričaš? Kanališ samo sebe, ti si bila i sa Matorom, i sa mnom i sa Filipom - rekao je Anđelo.

Kurir/Pink

Ne propustiteRijaliti"NE ZANIMA ME DA LI ĆU DA SE PONIZIM" Filip otkrio da mu Anita služi samo za intimne odnose, njena reakcija sve šokirala
anita.jpg
Stars"DOSTA TOGA KRIJU" Anitina najbolja drugarica razvezala jezik o Anđelu i njoj: Trpela je veliko psihičko nasilje
Anita Stanojlović
RijalitiBEBICA UPAO U OČAJ ZBOG TEODORE! Anđelo Ranković i Asmin Durdžić mu pritrčali u pomoć
20231013-08-22-23pink.rs---vise-se-ne-ustrucavaju-bebica-se-zavalio-kod-teodore-delic-ona-preba.jpg
RijalitiTERZA POBESNEO, JAVNO SE OBRATIO MILICI VELIČKOVIĆ! Saznao detalje njenog dopisivanja s Anđelom, pa joj poslao brutalnu poruku
terza milica.jpg

Anita Stanojlović o Anđelovoj porodici i tužbama Izvor: Kurir