Asmin je nakon kraće rasprave iz sve snage odgurnuo Aneli, koja je završila na podu. U naletu besa, ona je ustala i zaletela se ne njega i krenula da ga udara šakama, te je pala na pod, a on je ponovo krenuo za njom. Luka Vujović i obezbeđenje pojurili su da ih razdvoje.

Advokatu onemogućen kontakt sa Aneli

Oko ovog incidenta oglasila se i podrška Aneli Ahmić koja zahteva reakciju nadležnih organa, da se Durdžiću odredi zabrana prilaska Ahmićevoj, ali tvrde i da je Aneli tražila advokata.

1/15 Vidi galeriju Tuča Aneli Ahmić i Asmina Gurdžića Foto: Printscreen YouTube

- Želimo hitno da vas obavestimo o skandaloznoj situaciji: Advokatu koji zastupa Aneli nije bilo dozvoljeno da uđe u Šimanovce, niti da ostvari bilo kakav kontakt sa njom. Iako je Aneli jasno, glasno i pred svima izjavila da želi pomoć i da želi da napusti objekat, advokatu je onemogućen pristup - glasila je prva objava, nakon čega je usledila i druga:

- Moramo zaustaviti nasilnika i sprečiti da nastavi ovaj linč. Zahtevamo hitnu zabranu prilaska Asmina Dirdžića. Ne smemo dozvoliti da se priča ponovo izvrne i predstavi kao da je Aneli nešto skrivila, niti da se još jedno nasilje zataška. On ju je jasno i vidljivo gurnuo, a njena reakcija je bila posledica toga. Ovo nije nikakva „obostrana tuča“, ovo je brutalno nasilje muškarca nad ženom.

Nastala masovna tuča

Asmin i Aneli su se sukobili oko jednog pitanja, a nakon što se Aneli unela Asminu u lice on ju je gurnuo, a ona je pala na pod. U tom momentu, kada je došla sebi, Aneli se zaletela na Durdžića i krenula da ga udara i davi. On joj je zgrabio ruke, a u čitav haos uleteo je i Luka.

Učesnici su počeli da zapomažu, dok je voditeljka Maša prestravljeno ustala i čulo se kako doziva pomoć. Tokom masovnog sukoba čuje se i Luka kako se obraća Asminu i zahteva da ga ne udara, jer ih on samo razdvaja pri čemu ga ne napada.

Nakon svega uletelo je obezbeđenje kako bi sprečilo dalji haos.

