"SUTRA BI OSTAVILA NAŠU PORODICU ZBOG..." Aneli dobila korpu od Asmina i Luke u isto vreme, Durdžić izneo sve, a ona otkrila da li gaji emocije prema njemu
Rijaliti učesnica Aneli Ahmić i Asmin Durdžić imali su prilike da prokomentarišu za crnim stolom njihov razgovor iz izolacije, te su pred svima otvorili sve karte i istakli da nemaju emocije jedno prema drugom.
- Milane, ne znam šta mi je bilo. Nemam emocije prema Asminu, ali ne znam zbog čega je naša komunikacija bila ovakva, iskreno - rekla je Aneli.
Nakon nje ustao je Asmin koji je takođe naglasio da nema emocije prema bivšoj partnerki.
- Ne, ne volim Aneli. Da je volim, ne bih nikada dopustio da bude sa drugim muškarcem. Poštujem je kao majku mog deteta. Da nije blatila Staniju i moju porodicu, danas bi imala najbolji život, ali šta je tu je - kazao je Asmin.
Posle njih, Luka Vujičić je komentarisao odnos sa Ahmićevom.
"Da li je treba da strahujem da li bi sutra ostavila našu porodicu?"
- Izgubio sam poverenje - kazao je Luka.
- Kako to, a do juče si mi govorio da želiš s mnom porodicu? - upitala je Aneli.
- Kako da planiram? Treba li da strahujem da bi sutra našu porodicu ostavila i otišla zbog nekog trećeg? Aneli, nemoj više lagati. Danas si me napala kako gledam Anitu, a meni ovo sve radiš iza leđa - kazao je Luka.
- Luka, ti si neko ko se uve pravda, dok Aneli ćuti, ne trudi se ni da ti objasni to prisno komuniciranje sa Asminom, razumeš? - upitao je Anđelo Ranković.
U sve se umešao i Marko Janjušević Janjuš koji je dao svoj sud.
- Luka, nema tu ljubavi nikakve, loši ste jedno po drugo, valjda ti je to jasno!
