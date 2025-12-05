Slušaj vest

U video-klipu koji je emitovan u emisiji ''Gledanje simaka'' u "Eliti 9", učesnici su imali priliku da čuju šta Luka Vujović priča iza leđa Aneli Ahmić.

Ona je, nakon što je čula i videla šta se dešava dok ona nije tu, imala veoma burnu reakciju.

Aneli se žestoko naljuila na bivšeg verenika, pa je krenula sa uvredama i pretnjama:

Aneli Ahmić i Luka Vujović Foto: Printscreen YouTube

- Janiče jedan. Ja ću da pokupim svoje stvari i odem iz hotela - rekla je Aneli.

- Da se opet ponižavam ne želim, radi šta ti je volja, ja više ne želim da budem donji. Isto tako, ja sam za Novu pozvao da mi dođu roditelji, ne da bi Aneli vređali jer sam rekao da ne bi smeli jednu jedinu reč da joj kažu, nego da meni pruže podršku - kazao je Luka.

Kurir.rs

