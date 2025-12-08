Slušaj vest

Danas učesnici "Elite 9" biraju osobu koja je najsujetnija među njima, a pravo glasa imaju i gledaoci.

Hana Duvnjak iznela je svoje mišljenje.

- Anita i Luka ljubomorni ste oboje, na sve živo, ljubomorni ste kad niste tema, a treća osoba je Teodora, ona je ljubomorna na svaku moguću zdraviju i srećniju vezu, vidi se da je ljubomorna na tuđu sreću - rekla je Hana, a potom je reč dobila Miljana Kulić.

- Ja sam Miljana, ja sam zvezda, sujeta mi je rekla zbogom još u drugom rijalitiju, možda bih bila sujetna kad bi sa mnom u finalu bio Gastoz, ali opet bih bila pobednica. Anita, Zolina k*ta neka bude treća - navela je Miljana.

Foto: Printscreen YouTube

Milena Kačavenda složila se sa Hanom.

- Prva dva mesta su Aneli i Luka, a broj tri ću da stavim Ivana Marinkovića jer si rekao da smo najružniji par - rekla je Kačavenda.

- Lakše bi mi bilo da nabrojim ko nije bio sujetan prema meni, najbrutalnije sam maltretirana od strane vas samo zato što sam advokat. Svi smo ovde ušli sa nekim temeljima. Prva osoba koja je najsujetnija je Ivan Marinković. Sram bilo sve koji su ćutali dok je Bebica vikao svi ste vi k**ve Mićine. Ivan smrdi ovde 10 godina, i on je inteligentan, p*šavam se u tu inteligenciju. Drugo mesto je Luka, Aneli mene ne može da uvredi, mislim da si bolji čovek od njega. Luka je jako sujetan, naravno da je na mene alergičan, on je bivši robijaš a ja budući advokat, na najbrutalniji način je zloupotrebio moje ime ovde, a na trećem mestu je Uroš, proganja me iz karantina - rekla je Jovana Mitić.

