Učesnica "Elite 8" Ena Čolić je tokom svog gostovanja u emisiji "Pitam za druga" pričala o tome šta je Asmin Durdžić govorio o njoj, te se dotakla i bivše cimerke, a njegove bivše partnerke Aneli Ahmić.

Ona je tom prilikom otkrila da joj je sada jasno zašto joj je spominjao "dede na pokeru".

- Prošle godine ja sam po njegovoj priči češkala dede. Ja moram da kažem odakle to njemu. Aneli je radila u Švajcarskoj poker, to je potpuno drugačiji poker, tamo se drugačije tretira žena koja radi tamo. Ovde je skroz drugačija priča. Odatle njemu to da sam ja češkala neke dede. Verovatno je upoznat šta je njegova partnerka radila tamo u Švajcarskoj. Kod mene nema deda na pokeru. Ovde se zna kako se igra - rekla je Čolićeva.

- Luka je težak fanatik, ja sam to još prošle sezone predvidela, iako se ne bavim time kao njegova partnerka. Luka i Aneli se takmiče da dokažu tim njihovim poštovaocima ko je veća žrtva, hoće da naprave podelu, a da svako dobije veći deo. Luka je sa njom ušao u vezu zato što je ona bila aktuelna učesnica, ne kažem da ga nije privukla - rekla je Ena.

Ona je potom otkrila da su se Luke svi drugovi odrekli.

- Koliko znam, kako je meni rečeno, Luka je totalno otpisan, ne druži se više sa tim društvom, ja sam prošle sezone pukla i predstavila da nije njegov restoran, kad je izašao napolje rekli su mu: "Nemaš više veze s nama", ograđivali su se. On ne bi krenuo na mene, ja nisam sprdnja tog društva. Što se tiče Aneli, on mi je rekao da imaju mnogo stranica podrške. On se više zavozao od nje, on sad više emocija ima od nje. Meni deluje da će Luka opet izaći na par meseci, pa opet unutra, tako da njima ta publika treba na duže staze, ne samo za veš mašinu. I Filip se ogradio do Luke, da ne može da ga prepozna - navela je Čolićeva.