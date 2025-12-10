Slušaj vest

- Je l' se sećaš ili se ne sećaš?

- Nekih stvari se sećam, nekih ne. Ne sećam se da sam bio kod drveta. Baš sam previše popio - rekao je Asmin.

- Izgovori - rekla je Aneli.

- Kakva su vam sad osećanja? - pitao je Bora.

- Ista - rekla je Aneli.

- Kakvi su poljupci bili? - pitao je Bora.

- Pravi. Ne mogu se ni ja setiti svega kod drveta, ne znam da li smo se tamo poljubili. U hotelu se svega sećam kad smo se grlili i ljubili - rekla je Aneli.

- Sećam se, ali meni to ništa ne znači. Verovatno sam sve uradio jer sam bio povređen. Odlučio sam da više nemamo kontakt - rekao je Asmin.

- Ni sa jednim, ni sa drugim se ne bih pomirila. Prema Luki imam i dalje emocije - rekla je Aneli.

- Koju od Maje i Aneli voliš? - pitao je Bora.

- Maju Marinković, ali ne želim kontakt ni sa njom jer me ponižava - rekao je Asmin.

- Da li bi se ovo između tebe i Asmina desilo i napolju da nisi ušla u sedmicu? - pitao je Dačo.

Iako je delovalo kao da će Aneli Ahmić i Luka Vujović noć provesti mirno, romantično veče u hotelu je ubrzo pošlo po zlu.

- Pa ne znam. Ja kad god sam pored Luke, ja sam nesrećna. On je mene povredio svojim postupcima - rekla je Aneli.

- Mene je blam da sedim sa njom i da slušam njene ljubavne probleme - rekao je Asmin.

- Rekao ti je: "K***o jedna koju svako može da i***be" - rekao je Darčo.

- Filip i ja se nismo muvali, malo sam gurkala njega i Maju - rekla je Aneli.

- Čuli smo od Asmina da ne želi da ima išta sa tobom - rekao je Bora.

- Ni ja sa njim, malo smo se zaneli sinoć. Pitao me je da li ga volim, a ja sam rekla ne. On je rekao da on mene voli i da se to trebalo desiti u izolaciji - rekla je Aneli.

- Imam prijateljsku emociju i ovo što se desilo ne sme više da se dešava. Jedina devojka gde sam bio iskren je Maja Marinković, ali više ni prema njoj ne želim da budem iskren. Video sam da je dala Filipu viski u usta. Ona je meni gurala valjda prste u usta, a ja sa Lukom nisam ni hteo svađu - rekao je Asmin.

- Džaba se izvinjavate, polako. Desi se to, vrati se emocija. Priznajte emociju, ja to podržavam - ubacio se Mića.

- Dok se Luka i ja svađamo, ona i Maja se smeju. Zato ne želim više nikoga da branim za crnim stolom. Ja ću da radim ono što ja hoću da radim. Ja da imam ljubavni osećaj prema njoj bio bih sad sa njom u vezi - rekao je Asmin.

- Ma ko ti to kaže - skočila je Aneli.

Asmin Durdžić priznao da je zaljubljen u Maju Marinković

- Ja ako nekoga volim i želim da budem u vezi ja nemam komplks. Ja bih se sad za nju borio, ali ja ne želim vezu. Možda sam nešto sebi hteo da dokažem, možda jer sam bio pijan. Stvarno ne želim vezu sa Aneli, da želim ja bih se za nju sad borio - rekao je Asmin.

- Ja ne bih bila sa njim. Ja njega ne volim. Imam neku vrstu emocije prema njemu. Mene veza sa Lukom ne zanima jer se juče desilo šta se desilo. Ja sam bacila prsten i lančić i to je za mene završeno. Ne postoji više, presekla sam. Luka i ja smo dotakli dno. Ja sam to uradila da presećem u svojoj glavi - rekla je Aneli.

- Ja sam Maji rekao neke stvari trezan i onda sam pijan kao kanta to ponovio. Više sa njoim neću da pričam niti ću da razmišljam da li imam šanse ili ne - rekao je Asmin.

