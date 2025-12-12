Slušaj vest

Rijaliti učesnik Marko Janjušević Janjuš prozazgovarao je sa Lukom Vujovićem o njegovom odnosu sa Aneli Ahmić.

- Moram da ti objasnim jednu stvar. Dva meseca si raskidao, preplitao si se u stavovima. Mirio si se nakon svake svađe. Demantovao si sam sebe, više niko ne može da ti veruje da se nećeš vraćati Aneli. Treba neko vreme da prođe, da bi dokazao ljudima da nećeš vratiti više - rekao je Janjuš.

- Ma...neću se više vraćati Janjuše - kazao je Luka.

- Gledaj sebe malo, šta ti je? Govorio si i za majku i za oca da su ti ludi i ne treba da ti se mešaju, očigledno je da treba da se mešaju. Nisi dobro, neke odluke nisi dobre doneo. Očigledno je da treba da se mešaju, ti si njihovo dete. Nisi sigurno pametniji od njih - rekao je Janjuš .

1/8 Vidi galeriju Luka Vujović i Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube

- Ja samo ne želim da moji roditelji vređaju Aneli - rekao je Luka.

- Ne treba da je vređaju, samo da se ti osvestiš da više ne spominješ Aneli, razumi - kazao je Janjuš.

Kurir.rs

Rastanak Aneli i Luke pre ulaska u Elitu: