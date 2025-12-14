Slušaj vest

Voditeljka "Elite 9" Ivana Šopić saopštila je da je od strane učesnika nominovan za izbacivanje Borislav Terzić Terza. On je bio ponosan što su njegovi cimeri promenili mišljenje o Sofiji, s kojom je obnovio vezu.

- Meni je najbitnije da su o Sofiji rekli ovako lepe reči i to mi je najveća pobeda. Samo Bebica je uspeo da je uvredi, a ona je pokazala da su ljudi promenili mišljenje otkako su je upoznali - rekao je Terza.

1/7 Vidi galeriju Borislav Terzić Terza i Sofija Janjićijev Foto: Printscreen YouTube

Nakon toga, Ivana Šopić je saopštila odluku velikog šefa - ove nedelje neće biti izbacivanja.

- Dobrom voljom i odlukom Velikog šefa, Aneli Ahmić je vođa još jednu nedelju - saopštila je voditeljka odluku da je Ahmićeva i ove nedelje na posebnom zadatku da upravlja imanjem.

Aneli će ovom odlukom ostati u hotelu još nedelju dana. Inače, ona je imala ozbiljan okršaj sa bivšim verenikom Lukom Vujovićem. Tokom svađe u dvorištu, on je zamahnuo rukom i pljunuo je, pa je ona skočila na njega i više puta ga udarila. On ju je oborio na zemlju kada je uletelo obezbeđenje i razdvojil ih.

Foto: Printscreen

Pre toga, Aneli je Luku umazala majonezom i izvređala mu majku pa je on tražio od produkcije da mu pošalju dve kantice kako bi joj uzvratio.