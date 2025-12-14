NOVA ODLUKA VELIKOG ŠEFA MENJA TOK RIJALITIJA! Voditeljka saopštila novost, Aneli dobila poseban zadatak
Voditeljka "Elite 9" Ivana Šopić saopštila je da je od strane učesnika nominovan za izbacivanje Borislav Terzić Terza. On je bio ponosan što su njegovi cimeri promenili mišljenje o Sofiji, s kojom je obnovio vezu.
- Meni je najbitnije da su o Sofiji rekli ovako lepe reči i to mi je najveća pobeda. Samo Bebica je uspeo da je uvredi, a ona je pokazala da su ljudi promenili mišljenje otkako su je upoznali - rekao je Terza.
Nakon toga, Ivana Šopić je saopštila odluku velikog šefa - ove nedelje neće biti izbacivanja.
- Dobrom voljom i odlukom Velikog šefa, Aneli Ahmić je vođa još jednu nedelju - saopštila je voditeljka odluku da je Ahmićeva i ove nedelje na posebnom zadatku da upravlja imanjem.
Aneli će ovom odlukom ostati u hotelu još nedelju dana. Inače, ona je imala ozbiljan okršaj sa bivšim verenikom Lukom Vujovićem. Tokom svađe u dvorištu, on je zamahnuo rukom i pljunuo je, pa je ona skočila na njega i više puta ga udarila. On ju je oborio na zemlju kada je uletelo obezbeđenje i razdvojil ih.
Pre toga, Aneli je Luku umazala majonezom i izvređala mu majku pa je on tražio od produkcije da mu pošalju dve kantice kako bi joj uzvratio.