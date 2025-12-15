Slušaj vest

Aneli Ahmić prolazi kroz izuzetno turbulentan period u Eliti, a tim povodom je otvorila dušu i objasnila sva dešavanja i emocije sa Asminom Durdžićem i Lukom Vujovićem.

U Šiša baru govorila je o odnosu sa Asminom, ali i čestim svađama sa sada već bivšim verenikom.

"Ponaša se kao degenerik"

Ahmićeva u Šiša baru nije štedela reči kada je govorila o Lukinom ponašanju.

- To je bila situacija na anketi, počeo je Dači da priča kako sam ja to napravila sa Asminom, kako bi ja bila sa Janjušem, kako bi on mene mogao da vrati za dve minute...Znala sam da priča o meni, meni je samo prešlo preko glave, došla sam u pab. Kako sam pravila tortilju, držala sam majonez i tako je ispalo. Neka pošalje Biljana dve kile majoneza, trebaće nam. Ponaša se kao da ima 19 godina. Muškarci iz zatvora izađu kao muškarčine, a on se ponaša kao degenerik koji nikada nije video žensko, nema grama mozga. On više ne zna gde udara, prijatelju skida devojku, provodi sa Anitom 24 sata - rekla je Aneli.

- Rekao ti je: "Idi širi noge Asminu" - dodao je Darko.

Luka Vujović i Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube

"Nikada mu nisam verovala"

- Na dan veridbe kada me je Luka verio, nisam mu verovala. On mene kada je verio, ja sam bila u šoku zaista. Ja sam njega zaista zavolela, on je meni pričao ono što ja želim da čujem. On je meni stalno pričao i obećavao taj miran život. Na primer, par dana pre mog rođendana, ja sam videla, slutilo je na to da će on mene veriti, a zašto sam bila iznenađena?! Ja sam videla da njemu podrška piše: "Kada ćeš je veriti?", da oni vrše pritisak, nadala sam se da se to neće desiti za rođendan, jer sam ja njemu rekla da to ne bih volela da bude pred kamerama. Ja sam htela da to bude intimno, jer bi mi izgledalo iskrenije. Znam da me je zavoleo, ali me nikada nije iskreno voleo, da gleda samo u mene i ni u koga drugoga - rekla je Aneli.

- Šta ti govori ženska intuicija kada je u pitanju Asmin - pitao je Tanasijević.

1/8 Vidi galeriju Aneli Ahmić i Asmin Durdžić Foto: Printscreen YouTube

- Ja ti još uvek ne mogu odgonetnuti šta je to između nas dvoje. Kada god ga pogledam, imam potrebu da pričam sa njim. Malo pre mi se obraća, ja ga ignorišem, ali bih opet da pričam sa njim. Nešto postoji tu, ne znam šta, ali da postoji neka vrsta emocije između nas, postoji, ali ne mogu da kažem da bi se pomirila sa njim.Ja sa Lukom nisam srećna, a što se tiče Asmina, to nešto postoji, ne znam šta. On da provodi vreme sa mnom, postoji mogućnost da bi uspeo da me vrati - govorila je Aneli.

