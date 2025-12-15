Slušaj vest

Rijaliti učesnica Aneli Ahmić dala je mali budžet cimerki Mileni Kačavendi, i to je rasplamsalo strasti u Beloj kući.

- Mislim da si odlepila za Janjušem, mislim da je i on za tobom odlepio. Ti si iskrena u ovom odnosu, a koliko je on iskren, ne znam. Asmin tebi ne sme da pisne, kad drekneš na njega, vi imate neki dogovor - navela je Ahmićka.

- Sve je tačno, ja ću da te gazim, ali ne kad si u crvenom, ja to nikad radila nisam, 90% si lagala. Što se tiče mene i Janjuša, jasno mi je da ti to smeta - rekla je Milena.

1/8 Vidi galeriju Aneli Ahmić i Asmin Durdžić Foto: Printscreen YouTube

- Ne smeta mi, malo vas peckam, ali najviše bih volela da vas dvoje vidim u odnosu. Ja nisam ljubomorna, ja prema Janjušu nemam emociju, ne volim ga. Najzanimljivije bi mi bilo da gledam s**s tebe i Janjuša, išla bih da virim šta se tu dešava - rekla je Aneli.

- Moja deca su punoletna, zrela, a tvoje dete maloletno. Ako bude bilo s**sa, zvaću te - vikala je Kačavenda.

