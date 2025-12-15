ANELI I JANJUŠ NA IVICI DA PODGREJU LJUBAV Ona se opire, a on spreman za još jednu šansu?!
Tokom današnje ankete, u kom su učesnici birali ko se najviše igra sa emocijama drugih, podgrejane su glasine da emocije između Janjuša i Aneli nisu ugašene.
- Ja ću navesti Aneli, Asmina i Maju, Luku ću izuzeti. Smatram da Aneli nikad nije imala emocije prema Luki. Janjuš je treća osoba. On je zaigrao nešto sa Aneli, a sad kad kažeš da sa njom možeš biti dobar, ne treba da imaš kontakt s njom, jasno je zaplakala, ima žal i bol, možda ne ljubav. Imaš žal zbog svega što je bilo i to bi se produbljivalo ako biste ostali u kontaktu - rekao je Bebica.
- Daj ne s**i, ti mene hoćeš da ja imam emocije prema tebi, kakva nada čoveče bolesni - bila je besna Aneli.
- Slažem se sa Bebicom - rekao je Janjuš.
- Prošao ti je voz - rekla je Aneli.
