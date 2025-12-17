ANELI I ASMIN SE STRASTVENO LJUBE, RAZMENJU NEŽNOSTI KAO DA KAMERE NE POSTOJE Ovo je svima promaklo u Eliti 9, potpuno im popustile kočnice!
Rijaliti učesnici Aneli Ahmić i Asmin Durdžić su se sinoć opustili kao da kamere oko njih ne postoje, te su im potpuno popustile kočnice.
Naime, njih dvoje su se nakon žurke u par navrata ljubili u dvorištu Bele kuće i bili vrlo prisni.
Aneli i Asmin poslednjih nekoliko dana govore o svom odnosu, on je istakao da se kaje zbog toga što je bio intiman sa bivšom partnerkom, a sada je sa njom otišao korak dalje.
Kako će se dalje odvijati njihov odnos ostaje nam da staznamo.
Oglasio se Asminov otac
Mustafu smo pitali koga bi voleo za snaju - Staniju ili Aneli.
- Ne bih voleo da mi snaje budu ni Stanija, ni Aneli. Aneli nama ni pre nije bila snaja, kad je nju Asmin upoznao sa nama, ja sam video da to žena nije život. Imala je naduvana usta, umetnute grudi, zadnjicu, ali izgledala je fenomenalno, to moram priznati. Sam njen način izražavanja, moja supruga nikada nije izgovorila ružne reči poput k****, p****, a onda dođe snaja koja kaže “Nek mi p*puše”. Kako ja da imam takvu snaju? Moji prijatelji su inžinjeri, doktori, to je sramota. Što se tiče Stanije, svaki muškarac želi da ima lepu ženu, žena će mu pomoći oko podizanja dece, da mu opegla, kom muškarcu treba žena koja se slika, snima za Jutjub, oponaša druge? Ne bih želeo nijednu za snaju.
Kurir.rs