Oglasio se Asminov otac

- Ne bih voleo da mi snaje budu ni Stanija, ni Aneli. Aneli nama ni pre nije bila snaja, kad je nju Asmin upoznao sa nama, ja sam video da to žena nije život. Imala je naduvana usta, umetnute grudi, zadnjicu, ali izgledala je fenomenalno, to moram priznati. Sam njen način izražavanja, moja supruga nikada nije izgovorila ružne reči poput k****, p****, a onda dođe snaja koja kaže “Nek mi p*puše”. Kako ja da imam takvu snaju? Moji prijatelji su inžinjeri, doktori, to je sramota. Što se tiče Stanije, svaki muškarac želi da ima lepu ženu, žena će mu pomoći oko podizanja dece, da mu opegla, kom muškarcu treba žena koja se slika, snima za Jutjub, oponaša druge? Ne bih želeo nijednu za snaju.