Aneli Ahmić nakon svih turbulencija u Eliti u proteklom periodu kod Drveta mudrosti je otvorila dušu i prokomentarisala novonastala dešavanja.

U samom startu je priznala da se preporodila nakon raskida sa bivšim verenikom Lukom Vujovićem.

"Osećam se rasterećenije"

- Mogu reći da sam dobro, raščistila sam neke odnose, bila je turbulentna veza, želela sam da izađem iz nje, ali neka navika nije dala, taj odnos me je gušio, oštetio psihički, izašla sam iz te veze i osećam rasterećenje, kao da sam se preporodila, nemam više nešto da razmišljam, da li ću se vratiti, miriti, kao da sam rešila deo problema. Veliki uticaj ima moj završeni odnos sa Lukom na moje raspoloženje - govorila je Aneli.

"Odnos im je fejk"

Ahmićeva je dala sud i o romansi Anite Stanojlović i Luke.

- Jao Bože, ne znam, čujem komentare, oni se odjednom vole, odjednom postoji emocija, dva foliranta, sede na onom zidiću, čekaju tortu, mafine, neki poklon kao znak, lik usta nije zatvorio, oštećuje Aniti mozak kao meni što je oštetio. Samo njega čujem, samo njegov glas čujem. Celo vreme su se muvali iza mojih leđa, ona je bila sa Filipom, nije znala gde će, šta će, mislila je da će joj bolje proći ta veza sa Filipom, sa podrškom, ona za tim pati, videla je da ta armija gotivi Filipa, ali kad je videla da on neće s njom, ona se prešaltala na Luku. Ne vidim kod njih ništa osim nekog interesa, ali verovatno će preći u neku emociju. Tačno vidiš po njihovim gestikulacijama da je sve nešto prisilno i nasilno, odnos je fejk, oni su u vezi, kao nisu planirali, pričali da nema tu ništa, kao da se ne muvaju, ali su se sve vreme muvali, ali to je sve zarad višeg cilja, sad će da pravi dete Aniti, dete, planovi, budućnost, porodica, sve ono što je meni pričao. Najsmešnije mi je kad ih Janjuš komentariše. Majke mi nisam ljubomorna. Meni takav muškarac ne treba u životu, hvala Bogu da sam se spasila tog odnosa - govorila je Ahmićeva i otkrila kada je promenila mišljenje o bivšem vereniku:

"Vraćala sam se iz navike"

- I pre nego što sam ušla promenila sam mišljenje o njemu, pao mi je u očima, ali kad sam ušla, nisam se mogla odvojiti od njega, njegovi postupci su me udaljili. Gledala sam šta je radio sa Majom, sa Anitom, ali vraćala sam se u taj odnos iz neke navike, možda i iz sujete, ali to nije bilo to. Ja sam se u tom odnosu mučila, bila sam namrgođena, svesna sam bila da nije za mene, da je lažov, a nisam mogla da se izvadim iz tog odnosa. Sreća da se ovo desilo možda se ne bih iščupala iz ovog odnosa da se ovo nije desilo - dodala je Aneli.

Podsetimo, Anita i Luka su do ranih jutarnjih časova razmenjivali nežnosti, te su gledaocima priredili vrele kadrove u izolaciji.

