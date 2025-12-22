Slušaj vest

- Što se tiče Luke i Anite, već sam govorio o njima i predviđao da će se smuvati, ali ovo im se posrećilo jer je njihova veza uticala od drugih faktora. To su Maja, koja nije htela s Lukom u vezu jer da je htela, on bi bio s njom kao i Aneli - rekao je Anđelo.

Planiraju zajednički život

- Šta misliš o tome što oni kuju već ozbiljne planove za zajednički život? - upitao je voditelj Darko Tanasijević.

- Manifestovanje je danas jako popularno, moguće da će im se to i ostvariti - rekao je Anđelo.

- Zbog čega si Luki poželeo sreću? - upitao je Darko.

- Zbog toga što je prilično dobro odradila sve kada je "Elita 7" u pitanju, a onda se po izlasku iz rijalitija vratila na staru Anitu. On je ubeđen da je Aneli nešto najgore što mu se dogodilo u životu, ali tek će da vidi šta je najgore što mu se desilo. Njena ta mirnoća i njeno ne ljubomorisanje i ne opsesija može da traje jako kratko, a on voli da flertuje sa svima. Ukoliko mu se dogodi tako nešto sa Anitom, n**ebao je osim ako Anita ne proguta zarad višeg cilja - rekao je Anđelo.

- Koliko je spremna da guta takve stvari? - upitao je Darko.

- Mnogo, ali njen karakter je mnogo jak i ego tako da će to uvek izbiti na površinu. Luka će morati da vodi mnogo računa da do toga ne dođe, ali on je zanimljiv i koketan i biće problema. Ona neće moći tako da se skloni od njega jer nema nikog više kom može da ode - rekao je Anđelo.

Anitina problematična prošlost

- Ukoliko Baji nije valjala Aneli, da li će im valjati Anitina prošlost? - upitao je Darko.

- Pa ukoliko im se nije svidela Anelina prošlost, teško da će im se svideti Anitina prošlost koja je ekranizovana. Meni su ljudi govorili da mi ona ne treba, ali ona me ubeđivala da nisu istinite priče o njenoj prošlosti - rekao je Anđelo.

Aneli Ahmić Anita Stanojlović i Luka Vujović Foto: ATA images, Pink TV

- Da li je Matora bila u pravu? - upitao je Darko.

- Pa generalno jeste, doživeo sam treći dan da mi je ljubomorisala i evo opet nema dostojanstvo - rekao je Anđelo.

- Kako gledaš na to što je imala s*ks sa Filipom, pa posle par dana sa Lukom? - upitao je Darko.

"Bitno joj je da je neko želi"

- Njoj je bitno da nju neko želi. Njoj je najbitnije da je poželjna, ali joj nije bitno što je majka koja kod kuće ima dete i što ima s*ks sa dva najbolja prijatelja u razmaku u sedam dana. Kako iko ko nju voli i podržava njoj može da kaže bravo? Promiskuitetna, šta drugo da kažem? Ona šalje tajne poruke muškarcu s kojim je imala nešto pre ulaska, ne znam kako ljudi nisu povezali. Dok je bila sa Filipom javljala se meni, a onda bila sa Boškićem i prevarila ga s Filipom. Videćemo da li će da šalje poruke nekom tamo, ali da to radi moja sestra ili drugarica, mene bi bio blam. Vi znate koliko sam ja devojaka imao kroz "Zadrugu", ali najveći blam ikada mi je što sam bio s ovom devojkom, ali svaka škola se plaća - rekao je Anđelo.

Anđelo Ranković tvrdi da je Zorica Marković u dugovima Foto: Printscreen YouTube

- Šta se dešava sa tobom i Kačavendom? - upitao je Darko.

- Nećemo pričati, žena se pogubila totalno. Bili smo dobri mesec i po, ali ona se posvađala sa njene četiri najbliže osobe. Nemoguće je da je problem u svima nama? Ona je totalno pogubljena, ne vredi - rekao je Anđelo.