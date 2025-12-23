Slušaj vest

Starleta Stanija Dobrojević odgovorila je na javne prozivke učesnice "Elite 9" Aneli Ahmić, koja ju je pre dve godine optužila da joj je ukrala muža, inače sadašnjeg rijaliti učesnika Asmina Durdžića, a sada je usledilo novo obraćanje rijaliti zvezde.

Ona je objavila i pesmu koju je posvetila svom bivšem vereniku Asminu. Naime, objavila je pesmu "Psiho" Aleksandre Prijović i poruku:

- Jedna za mog Akija.

Stanija Dobrojević posvetila pesmu Asminu Durdžiću Foto: Printscreen/Instagram

Tekst dela pesme koji mu je posvetila glasi:

- Rođena sam da ti budem kazna. Znaju li te tvoje žene da je banka još kod mene? Ja ću da ih platim, ja ću muke da ti skratim, pa da vidiš kako mogu ja to! Ja ću da ih kitim da ti dobro neće biti, ima redom da ih popnem na sto. I voleću te ko niko nikada, sve do zadnjeg dinara, da l' te iko voleo toliko? Znaj, ova igra nema kraj, samo ti provociraj, pa da vidiš kako voli psiho - glase stihovi koje je posvetila svom bivšem.

Objavu posvetila Aneli

Stanija je objavila i fotografiju na kojoj je napisala:

- Kažu da otimam tuđe muževe, može li neko da mi objasni kako tačno izgleda ta "otmica"? Gepekovanje, uz rotaciju, ili dobrovoljna samopredaja? Čisto da sledeći put budem originalnija po optužnici - napisala je Stanija na Instagramu u svom stilu.

Kurir.rs

Ne propustiteStars"ABORTUSI, MUŠKARCI NA SMENU" Stanija iznela sav prljav veš o Ahmićki, pa priznala da li ona i Asmin samo DEO PLANA...
Stanija Dobrojević Aneli Ahmić
StarsSTANIJA DOBROJEVIĆ PROGOVORIO O MISTERIOZNOM POKLONU! Sada je sve jasno, starleta rešila misteriju
Stanija Dobrojević otišla na remont
StarsMUŠKARAC IZ SRBIJE OBASIPA POKLONIMA STANIJU U AMERICI: Objavila javno njegovo ime, evo o kome je reč i šta želi od nje
StarsDANAS UŽIVA U IMPERIJI, A EVO KAKO JE ZARADILA PRVIH 100.000 €: Stanija u Americi prošla golgotu - Jela sam jednu jabuku dnevno...
1+.jpg
Stars"BRAT MI JE NUDIO PARE DA NE UĐEM U RIJALITI" Šok ispovest Stanije Dobrojević: Čupala sam kosu sa glave...
Stanija Dobrojević.jpeg
Stars"UVEK SAM BILA PAŽLJIVA I OPREZNA..." Oglasila se Stanija o intimnom sminku: Pre neki dan na pustoj plaži u Majamiju su nastale gole fotografije
2025-01-01 09_11_27-Приче • Instagram.jpg

 Stanija Dobrojević uživa sa misterioznim dečkom:

Stanija Dobrojević uživa sa misterioznim dečkom Izvor: Instagram/stanijadobrojevic