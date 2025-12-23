"VOLEĆU TE DO ZADNJEG DINARA" Stanija uputila jake reči Asminu Durdžiću, ovome se niko nije nadao: Jedna za mog Akija!
Starleta Stanija Dobrojević odgovorila je na javne prozivke učesnice "Elite 9" Aneli Ahmić, koja ju je pre dve godine optužila da joj je ukrala muža, inače sadašnjeg rijaliti učesnika Asmina Durdžića, a sada je usledilo novo obraćanje rijaliti zvezde.
Ona je objavila i pesmu koju je posvetila svom bivšem vereniku Asminu. Naime, objavila je pesmu "Psiho" Aleksandre Prijović i poruku:
- Jedna za mog Akija.
Tekst dela pesme koji mu je posvetila glasi:
- Rođena sam da ti budem kazna. Znaju li te tvoje žene da je banka još kod mene? Ja ću da ih platim, ja ću muke da ti skratim, pa da vidiš kako mogu ja to! Ja ću da ih kitim da ti dobro neće biti, ima redom da ih popnem na sto. I voleću te ko niko nikada, sve do zadnjeg dinara, da l' te iko voleo toliko? Znaj, ova igra nema kraj, samo ti provociraj, pa da vidiš kako voli psiho - glase stihovi koje je posvetila svom bivšem.
Objavu posvetila Aneli
Stanija je objavila i fotografiju na kojoj je napisala:
- Kažu da otimam tuđe muževe, može li neko da mi objasni kako tačno izgleda ta "otmica"? Gepekovanje, uz rotaciju, ili dobrovoljna samopredaja? Čisto da sledeći put budem originalnija po optužnici - napisala je Stanija na Instagramu u svom stilu.
Kurir.rs
