Starleta Stanija Dobrojević žestoko je odgovorila na sve učestalije prozivke i uvrede od strane Aneli Ahmić u "Zadruzi 9 Eliti", te ju je javno nazvala "magaricom".

Ahmić i Stanije Dobrojević je počelo kada je Aneli ušla u "Elitu 7" i optužila Staniju da joj je ukrala muža Asmina Durdžića. Sada se oglasila Stanija i žestoko izvređala Aneli koja se trenutno nalazi u Zadruzi 9 Eliti sa bivšim mužem Asminom.

- Magarica i dalje najače iz "Elite"? Ne pominjem je, nebitna je. A ona se i nakon tri godine očajnički kači na moje ime? Pa da sumiramo: Janjuš. Prekidi trudnoće. Javni intimni odnosi na nacionalnoj TV dok ostavljeno dete sve to gleda. Muškarci na smenu. Dete spava sa „nasilnikom“ Lukom, pa isti taj Luka prodat zbog "monstruma" Asmina. Kad Asmin obriše patos s njom — onda opet Stanija i nova laž: „Asmin ima dogovor sa Stanijom"?! Naravno. Kad se sama podmetneš da budeš džoger, onda koristiš dete i Staniju da se pereš od sopstvenog blata. Blamuša je provaljena - poručila je Stanija.

"Sve za titulu najveće blamuše u istoriji rijalitija"

Dobrojevićeva se nije tu zaustavila.

- Sve lažne priče pale u vodu. Od „Stanija mi je otela muža“ — smišljeno za ulazak u rijaliti, do laži o „poslatom TikToku“ da opere činjenicu da je znala za ljubavnicu, dok ljubavnica nije znala za nju. Kakav scenario. Sve za titulu najveće blamuše u istoriji rijalitija. „Podrška“ joj ovčice što glume lavice. Kako lavice od fanatičnih baba magarice? - napisala je Stanija na Instagramu.

Asmin odlepio za Majom

I dok se Aneli i Stanija javno prepiru, Asmin je bacio oko na Maju Marinković.

Asmin Durdžić otvoreno je govorio o osećanjima koje ima prema cimerki Maji Marinković. Kako kaže, ne želi da se dokazuje bilo kome, ali emocije sa njegove strane postoje.

- Spavao sam u svom krevetu, neću ići u izolaciju. Nemam potrebe da dokazujem bilo šta, ne postoje emocije, nema potrebe da dokazujem narodu ništa, sve što sam hteo dokazao sam. Mogu ja da odem, ako ljudi žele, otići ću ujutru, neću progovoriti s njom, ali ne smatram da ima potrebe. Ne zanima me što sam dobio kaznu 10, 20, 30 hiljada evra. Ali više volim da gledam Maju ujutru, jedina žena koju želim da gledam. Prija mi to peckanje s njom, kad ustane ponižava me, mene to baš radi, devojka ima stil za te stvari. Ne zanima me ko šta misli - rekao je Asmin.

