Aneli Ahmić iznela je optužbe na račun Stanije Dobrojević, te tvrdi da je varala Asmina Durdžića dok je bila u Majamiju.

Naime, sukob između Aneli Ahmić i Stanije Dobrojević je počelo kada je Aneli ušla u "Elitu 7" i optužila Staniju da joj je ukrala muža Asmina Durdžića.

Aneli protiv Stanije

Sada je Aneli u Zadruzi 9 Eliti iznela tvrdnje da su se Asmin i Stanija varali međusobno.

- Mene drži još ljutnja kad je došla na klupicu i pravila me budalom. Nije me nikad popustilo niti će. Čula sam da postoje neki klipovi kad je po Majamiju hodala da nekim muškarcima dok je bila sa njim. Bio je njen potrčko i njen fotograf - rekla je Aneli.

- I da je šetala po Majamiju i da postoje klipovi, ja bih to kupio već, tako da je to glupost. Nakon klupice je mene Stanija ostavila, ali sam se ja ponovo izborio za nju - rekao je Asmin.

- Ako uđe u vezu sa Majom ja ću to podržati - rekla je Aneli.

- Maja lepo kaže: "Vežite kerove za drvo" - rekao je Asmin.

- Ulazila bih verovatno samo u rasprave zbog pitanja, a ovako ne. Ja ne bih pričala sa njom da osećam ljubomoru - rekla je Aneli.

Asmin varao Staniju

Ubrzo nakon toga, Aneli je optužila i Asmina da je varao Staniju.

Stanija je jedina devojka koju ja nisam varao - rekao je Asmin.

- Javljale su se žene sa prepiskama, sve po datumu - rekla je Aneli.

- Nisam ja lud da ostavljam materijal - rekao je Asmin.

Stanija pobesnela zbog Aneli: "Magarice jedna"

Podsetimo, Stanija se nedavno oglasila zbog Aneli i stalnih prozivki u Zadruzi 9 Eliti.

- Magarica i dalje njače iz "Elite"? Ne pominjem je, nebitna je. A ona se i nakon tri godine očajnički kači na moje ime? Pa da sumiramo: Janjuš. Prekidi trudnoće. Javni intimni odnosi na nacionalnoj TV dok ostavljeno dete sve to gleda. Muškarci na smenu. Dete spava sa „nasilnikom“ Lukom, pa isti taj Luka prodat zbog "monstruma" Asmina. Kad Asmin obriše patos s njom — onda opet Stanija i nova laž: „Asmin ima dogovor sa Stanijom"?! Naravno. Kad se sama podmetneš da budeš džoger, onda koristiš dete i Staniju da se pereš od sopstvenog blata. Blamuša je provaljena - poručila je Stanija, a potom nastavila:

- Sve lažne priče pale u vodu. Od „Stanija mi je otela muža“ — smišljeno za ulazak u rijaliti, do laži o „poslatom TikToku“ da opere činjenicu da je znala za ljubavnicu, dok ljubavnica nije znala za nju. Kakav scenario. Sve za titulu najveće blamuše u istoriji rijalitija. „Podrška“ joj ovčice što glume lavice. Kako lavice od fanatičnih baba magarice? - napisala je Stanija na Instagramu.

