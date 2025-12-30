Slušaj vest

Aneli Ahmić još jednom je bila u centru dešavanja, a ovoga puta zbog detalja iz svoje prošlosti koje su izašle na površinu. Njeni bivši partneri Marko Janjušević Janjuš i Luka Vujović govorili su o njenim manirima i potrebama iz spoljnjeg sveta.

"Rekao si da je htela da se drogira"

Janjuš je nasred crnog stola ispričao sve što je Luka pričao o Aneli.

- Ivan je stradao za kog su govorili da im je drug. Čoveka ste ukanalili. Rekao je jasno za nju da je htela da se drogira napolju. On je govorio i da je spasio od toga da to ne radi - govorio je Janjuš.

- To zna i Sita - dobacio je Luka.

- Nijednu stvar nisi rekao. On se plaši! Plašiš se da ne spominje tvoje ljude sa kojima si provodio vreme. Sve ovo što je Luka rekao on tako i misli. Rekao si da voli trojke, a govorio si da ti je verenica. Govorio si da se napolju drogirala i da je zvala non stop, snimao si. Malopre se vadiš da nije to taj momak - rekao je bivši košarkaš.

- Ovde kanališ dve majke na televiziji - viknula je Aneli.

1/6 Vidi galeriju Tuča Aneli i Luke Foto: Printscreen

"Sve si lagao"

Bivši košarkaš raskrinkao je Luku i tvrdio da je sve što je

- Da li si svestan da si ti lagao sve za nju i njenu porodicu i porodične odnose?! Sve si lagao. Govorio si da nikad nisi video bolji odnos, a posle raskida se samo čekalo kad ćeš početi da pričaš - nastavio je Janjuš.

- Verovao sam joj sve - rekao je Luka.

- Asmin je pričao da su te gurnuli ovde, a ti si govorio da nisi, da bi se na kraju ispostavilo da su te gurnuli - rekao je Janjuš.

