Slušaj vest

Rijaliti učesnik Asmin Durdžić upitao je cimerku i bivšu pargtnerku Aneli Ahmić kako se oseća povodom veze Luka i Anite, dok se ona druži sa Anđelom.

- Mene i Anđela svi povezuju, meni njegova energija prija, isto kao što mi prija Filipova i Majina energija, svi mi prijaju na isti taj način. Ne bih mogla sigurno još jedan period posle svega što sam napravila sa tobom i sa njim raditi te stvari koje radi Luka. Nije mi prirodno. Osećam se normalno. Okupirana sam ljudima sa kojima se smejem, uvidela sam sa kakvim sam čovekom bila, zato sam takva. Mislila sam da će mi biti teško, da muškarac ima drugu ženu na moje oči, zamišljala sam kako bi to bilo kad sam bila sa Janjušem, bilo mi je nezamislivo. Ali eto uverila sam se da neko preko noći može da ti se zgadi. Razočarenje je takvo da si srećan što si izašao iz tog odnosa - rekla je Aneli.

"Umištile biste me ako to uradite"

- Sutra su posete, kakva će tvoja reakcija biti ako dođe moja mama i ako sa njom dođe Nora - pitala je Aneli Asmina.

1/4 Vidi galeriju Asmin Durdžić i Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube

- Na mamu ne bih imao nikakvu rekaciju, jer bih voleo da neko poštuje i moju mamu. Ako dovedete Noru, ispale biste monstrumi, jer dete nisam video tri godine, sad ovde da ga vidim, uništili bi dete s tim i mene i dete. Samo biste pokazale da ste monstrumi - rekao je on.

- Asmine, ne želiš da je vidiš, bojiš se svoje reakcije - rekla je Aneli.

- Ja bih voleo da ona nije videla dete tri godine, da joj nisam dozvolio i da joj kažem sad ćeš da vidiš dete u rijalitiju - rekao je Asmin.

- Neka mama dovede Noru, ona je moja ćerka - povikala je Aneli.

- Mozak mi je utrnuo, naježio sam se ceo - naveo je Alibaba.

Kurir.rs

Sita Ahmić došla po pobedu sestre Aneli: