U toku su novogodišnjih poseta u "Eliti 9" Asminu Durdžiću stigla je porodica. Ovaj dolazak su svi čekali jer su se njegovi roditelji, brat i sestra suočili sa bivšom snajkom Aneli Ahmić, s kojom već tri godine vode medijski rat.

- Asmine, jesi li očekivao da će doći svi ovde? - upitao je Milan.

- Znao sam da će svi doći - rekao je Asmin.

- Napokon smo došli ovde, Asmine što radiš ovo, jesi zaljubljen ti ? - upitao ga je brat Sudo.

- Nisam - rekao je Asmin.

- Čemu spuštanje lopte sa Aneli, to ne treba - rekao je Sudo.

- Ženama ne smeš psovati majku, niti decu - rekao je Mustafa.

- Znaš kako mi reagujemo kada nama psuju mater - dodao je Sudo.

- Aneli bi provo trebala da porazgovara sa svojom sestrom i mamom - rekla je Melvida.

- Aneli, slušaj ovo - rekao je Milan.

Asmin Durdžić

- Kada sam ja bio narkoman? - pitao ju je Sudo.

- Ja neću da komentarišem - rekala je Aneli.

Tada je reagovao voditelj Milan Milošević i rekao da treba da ih sluša i da se suoči s njima nakon svega izrečenog u prethodne tri godine.

- Aneli, što pričaš te stvari? - ponovo joj se obratio Asminov brat.

- Vi znate što Asmin laže, ja sam za tebe rekla da si najnormalnija osoba od svih - odgovorila je Aneli.

- Što si to radila, Aneli? - upitao je Sudo.

- Što si mi tukla dete? - upitala je Melvida.

- Mustafa, što si pričao loše o meni? - rekla je Aneli.

- Što si tukla Minku? - upitao je Mustafa.

- Mustafa, ti si meni rekao da Asmin ima dete, da ćeš ceo šanžer u mene - rekla je Aneli sa suzama u očima.

- Ja sam tebi rekao, Noru više volim nego što je voliš ti - rekao je Mustafa.

- Jesi mi napisao kada sam vozila auto da Asmin ima dete? - upitala je Aneli.

- Jeste - dodala je Melvida.

- Mustafa, ti si dobar čovek, znam te, znamo se, ja tebe volim, što si rekao da Noru a to radiš - rekla je Aneli.

- Nije Mustafa loš, ti si veštica, svi znate da Asmin ima sina - obratila se Aneli Melvidi.

Asmin Durdžić i Aneli Ahmić

- Odradićemo DNK i rešeno - dodala je Melvida.

- Aneli, dođi, ti i ja nikada nismo imali sukob, slušaj me. Rešimo priču, uradite test i to je to. Vi sve možete da rešite na sudu, - rekao je Sudo.

- Nemojte tako o Nori - plakala je Aneli.

- Sve može da se reši ako hoćete. Ti si manje pričala od tvojih napolju. Nema potreba da skačeš na mene, nema poente - rekao je Sudo.

- On je mene udarao, svi znamo šta je bilo i šta je Asmin radio, pričao je za Minku - dodala je Aneli.

- Vama je Stanija bila najbolja, a kakva je sada? - upitala je Aneli.

- Slušaj me Aneli, ja sam bio sa Asminom u Sarajevu, nisu hteli da nam dovedu Noru, kada si ti bila u Eliti - rekao je Sudo.

Asmin Durdžić i Aneli Ahmić

- Nema veze kako ćemo mi biti i šta će biti sa nama, Nora ima nas - dodao je Mustafa.

- Ne može tako, sve ide preko suda i to je to - rekla je Aneli.

- Aneli je govorila da bi Mustafa i Melvida bili sjajni baba i deda - dodao je Milan.