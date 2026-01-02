Slušaj vest

Voditeljke su porazgovarale sa bivšim partnerom i ocem Miličinog deteta, Borislavom Terzićem Terzom i njegovom partnerkom Sofijom Janjićijević i to ušravo o Veličkovićevoj.

1/5 Vidi galeriju Borislav Tezić Terza i Sofija Janjićijević na Elitoviziji Foto: Printscreen YouTube

- Moram da pohvalim takmičare da su se spremili za nastupe - rekla je Ivana.

- Nisam sigurna da su se pripremili na novinarski žiri - rekla je Ana.

Terza jedva čeka da vidi bivšu

- Jedva čekam da izađem na scenu da se vidim s njom, popričaću s njom jer mi nije dovela dete da vidim. Jedva čekam, sad ću da popričam s njom, ako treba i s uvredama - rekao je Terza.

- Je l' ovo vaš prvi susret? - upitala je Ivana.

- Viđali smo se pred ulazak, ali sad ću da vidim što mi dete ne dovodi - rekao je Terza.

- Ona mene uopšte ne zanima iskreno, bolesna sam - rekla je Sofija.

- Ona nema šta da se meša. Na svaku njenu uvredu, Sofija odgovara duplo. Ona nije više trudna i sad ćemo se suočiti - rekao je Terza.

Kurir.rs

Terza prvi put sa ćerkicom Barbarom: