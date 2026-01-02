PRIČAĆU SA NJOM AKO TREBA I S NAJVEĆIM UVREDAMA: Terza najavio brutalan haos na Elitoviziji, učesnicima pale vilice kad su videli ko je žiri!
U rijalitju "Elita 9" održava se Elitovizija. U žiriju večeras su se našli jedan od najvećih rijaliti zavodnika Mladen Vuletić, zatim Marko Đedović, Milica Veličković i Žana Omnia.
Voditeljke su porazgovarale sa bivšim partnerom i ocem Miličinog deteta, Borislavom Terzićem Terzom i njegovom partnerkom Sofijom Janjićijević i to ušravo o Veličkovićevoj.
- Moram da pohvalim takmičare da su se spremili za nastupe - rekla je Ivana.
- Nisam sigurna da su se pripremili na novinarski žiri - rekla je Ana.
Terza jedva čeka da vidi bivšu
- Jedva čekam da izađem na scenu da se vidim s njom, popričaću s njom jer mi nije dovela dete da vidim. Jedva čekam, sad ću da popričam s njom, ako treba i s uvredama - rekao je Terza.
- Je l' ovo vaš prvi susret? - upitala je Ivana.
- Viđali smo se pred ulazak, ali sad ću da vidim što mi dete ne dovodi - rekao je Terza.
- Ona mene uopšte ne zanima iskreno, bolesna sam - rekla je Sofija.
- Ona nema šta da se meša. Na svaku njenu uvredu, Sofija odgovara duplo. Ona nije više trudna i sad ćemo se suočiti - rekao je Terza.
