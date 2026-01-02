TERZA KRENUO DA PRETI MILICI VELIČKOVIĆ! Doživeo pomračenje zbog Miličinih komentara, kipti od besa, uputio majci svog deteta užasne uvrede
Rijaliti učesnik Borislav Terzić Terza pomno je slušao komentare svoje bivše verenice Milice Veličković, koja je u žiriju Elitovizije, a koja ga je žestoko potkačila dok je komentarisala ponašanje Asmina Durdžića.
- Srećan ti prvi Barbarin rođendan unapred i želim ti da proslavite u zdravlju i veselju - rekao je Bora.
- Hvala ti, poslaće tatini kao i na rođenju sigurna sam - rekla je Milica.
- J***m li ti mamu - rekao je Terza.
- Asmine, ti ne možeš da se porediš sa Terzom jer ti znaš ko je Nora i ona zna ko si ti, a Barbara ne zna ko je Terza. Čujem neko suočavanje žestoko da najavljuje, ali dobiće - rekla je Milice.
- J***ću ti mamu kad dođem, d****ljo jedna, narkomanko jedna raspala koja mi dete nisi dovela - rekao je Terza.
- Van pameti je da ja dovodim ćerku u kancelariju kod čoveka kog mog dete ne poznaje - rekla je Milica.
- J***m ti mamu raspalu. Sad ću joj j***ti mamu, čim uđem - rekao je Terza.
Terza jedva čeka da vidi bivšu
Kada je video da je Milica u žiriju, Terza je najavio ozbiljan okršaj.
- Jedva čekam da izađem na scenu da se vidim s njom, popričaću s njom jer mi nije dovela dete da vidim. Jedva čekam, sad ću da popričam s njom, ako treba i s uvredama - rekao je Terza.
- Je l' ovo vaš prvi susret? - upitala je Ivana.
- Viđali smo se pred ulazak, ali sad ću da vidim što mi dete ne dovodi - rekao je Terza.
- Ona mene uopšte ne zanima iskreno, bolesna sam - rekla je Sofija.
- Ona nema šta da se meša. Na svaku njenu uvredu, Sofija odgovara duplo. Ona nije više trudna i sad ćemo se suočiti - rekao je Terza.
