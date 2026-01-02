Slušaj vest

Rijaliti učesnik Borislav Terzić Terza pomno je slušao komentare svoje bivše verenice Milice Veličković, koja je u žiriju Elitovizije, a koja ga je žestoko potkačila dok je komentarisala ponašanje Asmina Durdžića.

- Srećan ti prvi Barbarin rođendan unapred i želim ti da proslavite u zdravlju i veselju - rekao je Bora.

- Hvala ti, poslaće tatini kao i na rođenju sigurna sam - rekla je Milica.

- J***m li ti mamu - rekao je Terza.

- Asmine, ti ne možeš da se porediš sa Terzom jer ti znaš ko je Nora i ona zna ko si ti, a Barbara ne zna ko je Terza. Čujem neko suočavanje žestoko da najavljuje, ali dobiće - rekla je Milice.

- J***ću ti mamu kad dođem, d****ljo jedna, narkomanko jedna raspala koja mi dete nisi dovela - rekao je Terza.

- Van pameti je da ja dovodim ćerku u kancelariju kod čoveka kog mog dete ne poznaje - rekla je Milica.

- J***m ti mamu raspalu. Sad ću joj j***ti mamu, čim uđem - rekao je Terza.

Terza jedva čeka da vidi bivšu

Kada je video da je Milica u žiriju, Terza je najavio ozbiljan okršaj.

- Jedva čekam da izađem na scenu da se vidim s njom, popričaću s njom jer mi nije dovela dete da vidim. Jedva čekam, sad ću da popričam s njom, ako treba i s uvredama - rekao je Terza.

- Je l' ovo vaš prvi susret? - upitala je Ivana.

- Viđali smo se pred ulazak, ali sad ću da vidim što mi dete ne dovodi - rekao je Terza.

- Ona mene uopšte ne zanima iskreno, bolesna sam - rekla je Sofija.

- Ona nema šta da se meša. Na svaku njenu uvredu, Sofija odgovara duplo. Ona nije više trudna i sad ćemo se suočiti - rekao je Terza.

Kurir.rs

