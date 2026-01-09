Slušaj vest

Nakon video snimka na kom je saznala da je njen dečko Luka Vujović slao piće bivšoj devojci, Aneli Ahmić, Anita Stanojlović izašla je sama ispod trema, pa je tako došao i Vujović.

- Ne želim da pričam sa tobom, idi smej se. Tako si se smejao i meni - rekla je Anita.

- Noe mi nisam je gledao - rekao je Luka.

- Sve vreme je gledala u tebe, Terza mi je rekao. Ti si dao guaranu - rekla je Anita.

- Nije iza leđa - rekao je Luka.

Anita Stanojlović Foto: Printscreen YouTube

- Nemoj da šaltaš priču - rekla je Anita.

- Matora je kvarna, rekla je kao: "Ja bih raskinula" - rekao je Luka.

- Ovo je iza mojih leđa, ja Filipa nisam pitala kako mi stoji...Ja sam rekla da Filipa gotivim, da ćemo pričati i to, nemam razloga da ne pričam sa njim, nije ista situacija - rekla je Anita.

Novo odbijanje

Luka Vujović ponovo je prišao Aniti Stanojlović, a ona ga je sve vreme terala od sebe.

- Ne, mi nećemo pričati - rekla je Anita.

- Dobro, raskinite i završite - rekla je MIna.

- Možemo da pričamo, ali malo sutra - rekla je Anita.

- Okej...Hoćeš da prestaneš - rekao je Luka.

- E, nije meni izašao klip, nego tebi, ovo ne može da se odbrani - rekla je Anita.

- Ovo nije razlog - rekao je Luka.

- Ovo nije razlog?! Ovo je najstrašnije što si mogao da uradiš, iza mojih leđa da daš nešto za nju - rekla je Anita.

- Budalo jedna, ja te volim, zaljubljen sam u tebe. Moj život - govorio je Luka.

- Sram te bilo, igraćeš ti kaladont cele sledeće nedelje u izolaciji sa njom - rekla je Anita.

Kurir.rs

