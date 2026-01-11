Slušaj vest

Haos između bivših partnera Asmina Durdžića i Aneli Ahmić ne prestaje. Sada je nastao žestok sukob u "Eliti 9" kada je Asmin izneo nove negativne stvari o Aneli.

- 22. maj 2022. godine ima glasovna poruka od Aneli gde mi traži gram kokaina, ja sam joj na to rekao da ima sat vremena da ode kući ili je sa mnom završila do kraja života. Njene drugarice su je kod mene drukale. Ona je meni napisala: "Đubre, ne mogu da vučem kokain godinu dana zbog tebe, sve vreme u stanu". Nje tad nije bilo dan, dva zaglavila je na afteru - reka je Asmin pa pomenuo Anelinu majku Jasnu Ahmić zvanu Grofica:

1/8 Vidi galeriju Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube

Narkotici

- Ja sam tad napisao da treba da je bude sram jer podržava ćerku, ona je to potvrdila i rekao sam joj da je kučka jer podržava da se drogira dok ima dete kod kuće - govorio je Asmin.

Aneli su ove reči razbesnele.

- Meni je ovo bolesno, ostala sam bez teksta. Ja sam zaplakala jer čovek sa kojim sam živela priča da sam pričala o polnom organu svog brata. Šta ja da kažem na to? Mom bratu sad šalju klipove. Ja sam bez reči i ne želim da se branim. Neka bude da je sve istina - rekla je Aneli.

I Nerio Ružanji, Anelin sestrić, je imao šta da kaže.

Nerio Ružanji i Hana Duvnjak Foto: Printscreen Instagram

- Ja sam Asminu sad rekao u pušionici da stvari koje je ispričao jesu takve, samo za tog slikara nisam čuo. Ove stvari za kuću koju je pričao jeste tako, staro je sve i nije baš čisto. Nije pogodna za normalan život - govorio je Nerio.

- Lupate gluposti. Svako ima svoj stil. Joca je lepo pitao da li je čisto ili je rustično, a ta fotelja može da bude skuplja od svake - umešao se Luka.

Tražili 80.000 evra za kuću

- O čemu Luka priča? Ja sam hteo da im dam pare da renoviraju kuću i da se prepiše na Aneli zbog Nore, a Grofica je rekla da će da se prepiše na brata. Ja sam rekao da ću dati Aneli pare da bude kuća njena, ali je brat tražio 80.000 evra i rekao sam da toliko nije vreda. Sebe predstavlja najbolje, a mene kao smeće. Ima snimak kako kuća izgleda neuredno, ja sam to slao - pričao je Asmin.

Nerio Ružanji Foto: Printscreen

- Krov je pukao i pušta. One su iz podruma izvlačile vodu i to je raspad sistema. U WC nije bilo svetla kad sam ja tamo bio. Noću idem blicom od telefona. Nema grejanja, tamo je jako hladno. Ja poznajem Zlatka, on je mnogo stariji od Aneli i dolazio je kod nas kući i niko ništa nije imao protiv toga - dodao je Nerio.