Mustafa Durdžić, otac rijaliti učesnika Asmina Durdžića, često se oglašava povodom poteza sina, a sad se javno obratio rođenoj sestri bivše partnerke sina, Aneli Ahmić, Siti Ahmić, sa kojom napolju vodi rat dok bivši partneri to rade u rijalitiju.

Rekao je sve što mu je na duši o Siti, te nije birao reči.

- Sita, dušo, ti si opsednuta Durdžićma, a ja sam opsednut "Elitom 9". Svoga sina si zaboravila, kao i svoju snaju, a od Durdžiča se ne odvajas. Kažem da Durdžićima ne možeš ništa i nikad nećeš moći - rekao je prvo.

Sita Ahmić Foto: Instagram

- Na nama zarađuješ lovu i trebala bi i nama da pošalješ. Zašto samo ti da živiš od budala, pa daj i nama nešto udeli. Ja garantujem da ćeš ti do juna završiti u bolnici za duševne bolesnike - dodao je on na Fejsbuku.

- A ti koji ti šalju lažne informacije su ljudi iz auto-prtljažnika, znači žena psihički ili duševni penzioner koja je pola života provela u auto-prtljažniku i druga osoba je osoba koja je na sudu sa svoje troje dece, 2 sina i ćerkom - poručio je Mustafa potom Siti.

O poreklu: "Mi smo Bosanci, ljudi"

Asminov tata je, inače, demantovao priče da imaju romsko poreklo.

- Znam da mnoge interesuje kako izgledaju Asminov tata i mama... Ljudi, mi smo Bosanci pravi i nikakvi Romi - jasan je bio Mustafa.

