Slušaj vest

Učesnica Zadruge Maja Marinković retko priča o sebi i detaljima iz svog doma, iako je godinama deo rijaliti programa.

Ipak, pre nekoliko godinaq poverila se svojim cimerima, te iznela potresnu priču o svojim roditeljima.

- Oni su 1993. godine prvo dobili sina. Znaš, kad je bila inflacija i to... I posle tri dana oni kažu da je beba umrla, a nikada im nisu pokazali bebu. Vodi se kao ukradena. Tad su se krala deca - otkrila je Maja Marinković.

1/11 Vidi galeriju Maja Marinković ulazi u Elitu Foto: Boba Nikolić, Kurir

Au - komentarisali su Filip i Bora, a ona je onda otkrila da su njeni roditelji nakon tragedije dugo vodili bitku za potomstvo, pre nego što su dobili nju:

- I posle toga mama je imala još dva spontana i onda sam došla ja - rekla je Marinkovićeva.

Poseduje bogatstvo

Rijaliti učesnica Maja Marinković nasledila je pravo bogatstvo kao jedina naslednica svog oca, a u to spadaju imanja i kuće u Beogradu. Kako se procenjuje, samo u zemlji ima više od milion evra.

Maja trenutno nije u dobrim odnosima sa ocem Radomirom Marinkovićem Takijem, jer on ne podržava njenu avanturu sa cimerom iz "Elite 9" Filipom Đukićem. Za Novu godinu joj je doneo pregršt haljina i garderobe u rijaliti, a kako kaže sada će da joj uvede sankcije zbog ponašanja.

1/8 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Boba Nikolić

Ipak, kako je jednom rekao, ona ne mora da se brine budući da ima nasledstvo od kojeg može i te kako da profitira.

Maja je, inače, nasledila svu imovinu od svog dede kada je preminuo, a učešćem u jednoj od prethodnih sezona rijalitija "Zadruga", kako su svojevremeno pisali mediji, zaradila 122.000 evra.

Taki otkrio šta sve Maja poseduje

Njen otac Radomir Marinović Taki je otkrio šta sve ima od nasledstva:

- Maja je od pokojnog dede nasledila plac od 90 ari u naselju Braće Jerković. Njegova trenutna vrednost je, kako su mi rekli, 1.200.000 evra. Ostalo joj je i od pokojne bake, moje majke i imanje sa kućom na Avali. Ima tu još nekretnina i šuma. Maja ne mora da brine - ispričao je Taki.

"Na garderobu dajemo 30.000 evra po sezoni"

Majin otac se osvrnuo i na komentare da Maja više nije glavni akter, te se kači na druge učesnike.

- Ne mora da se bude u priči da bi neko pobedio, pa evo imamo primer Kijine mame. Maji je dovoljno da se pojavi sa svojim izgledom i drži pažnju. U kući su svi njeni fanovi, osim Miće, Matore i Miljane, ona je četvrta po stažu u kući – rekao je Taki, a onda se osvrnuo i na garderobu koju šalje rijaliti učesnici.

1/6 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Više ne spremam garderobu, sada sam joj rekao da kupi na vreme. Sad je i zadnjica umanjena i ne mogu da idem do kreatora za svaki detalj. Neka blista i neka izađe poslednja, ali uvek tata kupuje i šalje. Mnogo je uloženo u njenu garderobu, ove godine je sama sebi uložila u garderobu, ali tamo ako hoćeš da uđeš za odeću moraš minimalno da uložiš 30. 000 evra. To je javna scena, pa samo preko 2. 000 evra smo dali samo za šminku i kreme i sve to košta.

Kurir.rs

Taki spremio 5.000 evra za bakšiš: