Asmin Durdžić i Aneli Ahmić progovorili su o svom odnosu, te se zadrugarka dotakla perioda kada ju je partner napustio i započeo vezu sa starletom Stanijom Dobrojević.

"Boli me sve što slušam"

- Aneli, da li te je više zaboleo razvod, ili način na koji ste završili Asmin i ti? - glasilo je pitanje Sanje Marinković.

- Najviše me boli način na koji je Asmin otišao od mene, sve to sa Stanijom što je uradio. Sada me boli sve što slušam, šta on izgovara. Ja sam u ''Eliti 7'' bila povređena, imala sam nameru da mu napakostim i smatram da sam uspela da mu napakostim. Ja sam bila naivnija od njega u tom braku. Varao me je, a ja sam to u ''Eliti'' saznala - rekla je Aneli.

Aneli Ahmić i Marko Janjušević Janjuš Foto: Printscreen Instagram

"Mi se nikada nismo voleli"

On je potom otkrio da njihova ljubav nikad nije ni postojala.

- Mi se nikada nismo iskreno voleli. To je istina, samo to ona ne želi da prizna. Nije me poštovala kao muškarca, radio sam po ceo dan. Ja nju jesam poštovao, prevario sam je prvi put kad je ona mene krenula da vređa, da vređa moju porodicu. Jednostavno, da je odnos bio dobar, ne bi se ni završio. Očigledno smo oboje bili naivni i ludi. Ja sam bio naivan i verovao sam da će se Aneli promeniti - govorio je Asmin.

1/5 Vidi galeriju Aneli Ahmić o Asminu Durdžiću Foto: Printscreen YouTube

- Od toga što si rekao, ništa nije istina - odbrusila je Ahmićeva.

Kurir/Blic