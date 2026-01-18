Slušaj vest

Bivša rijaliti učesnica Slađa Poršelina baškari se na Zlatiboru, a sada je prokomentarisala aktuelna dešavanja rijalitija ''Elita 9''.

- Da li je moguće da je Milica Veličković na krštenju ćerke isterala Terzu iz crkve? - upitao je noviar.

Milica Veličković Foto: Printscreen Instagram, Printscreen/Instagram

- Ne razumem zašto si rekla novinarima i ljudima iz medije da dođu, ako ih navodno nisi želela. Milica je sve uradila u rijalitiju, postala je Miljana Kulić 2 i nju je blam. Svi znamo njenu tamnu prošlost i s kim je bila. Odjednom je ona postala svetica, a kada? Ona treba da da detetu detinjstvo kakvo zaslužuje, a to ne radi. Ona juri i vređa sve Terzine žene, a onda njemu traži pare. Kvarila je moju i njegovu vezu, ucenjivala ga je sve vreme da ne sme sa mnom da ide na Bali jer u suprotnom neće videti dete - rekla je Slađa.

- Da li je moguće da ona nije pozvala nikog s Terzine strane? - upitao je novinar.

- To mi je strašno, ali njegovi roditelji nju ne mogu da podnesu. Mene je njegov otac obožavao, ugostio me na ručku i tada je rekao da za Milicu neće da čuje - rekla je Slađa u emisiji ''Premijera Vikend specijal''.

Kurir.rs

Ne propustiteStarsPALO POMIRENJE, ANĐELA I GASTOZ NASTAVILI GDE SU STALI! Đuričićeva se vratila u zajednički stan, otkriveni svi detalji
gtoz i andjel.jpg
StarsPRODAJE INTIMNE FOTOGRAFIJE PO 5 €: Sad nudi novu uslugu na sajtu za odrasle: Javite se da gledamo
whatsapp-image-20240713-at-10.32.17-pm.jpg
StarsSUMNJA DA JE TRUDNA, A SAD ISPLIVAO NJEN ŠOK SNIMAK! Starleta divljala u besnoj mašini od 50.000€, ludilo u Beogradu... (VIDEO)
x News1 Petar Aleksic.jpg
Stars"TRI MESECA NISAM DISALA, ALI BOG TO NIJE ŽELEO" Slađa Poršelina progovorila o najvećoj traumi: Verenik je ostavio i više joj se nije javio, a onda šok obrt...
whatsapp-image-20240713-at-10.32.17-pm.jpg
Rijaliti"JA NA JAHTI, TI U ŠAHTI" Slađa Poršeline zaratila s Urošem Stanićem, pale žestoke reči, izvređala ga, on uzvratio: Imaš svoje deke koji te izbacuju iz hotela
3333.jpg

Slađa Poršelina - Videla sam lepe momke u karantinu Izvor: Kurir