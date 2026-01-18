"ODJEDNOM JE POSTALA SVETICA, KADA?!" Bivša zadrugarka razvezala jezik i bez milosti urnisala Milicu Veličković, pale žestoke prozivke!
Bivša rijaliti učesnica Slađa Poršelina baškari se na Zlatiboru, a sada je prokomentarisala aktuelna dešavanja rijalitija ''Elita 9''.
- Da li je moguće da je Milica Veličković na krštenju ćerke isterala Terzu iz crkve? - upitao je noviar.
- Ne razumem zašto si rekla novinarima i ljudima iz medije da dođu, ako ih navodno nisi želela. Milica je sve uradila u rijalitiju, postala je Miljana Kulić 2 i nju je blam. Svi znamo njenu tamnu prošlost i s kim je bila. Odjednom je ona postala svetica, a kada? Ona treba da da detetu detinjstvo kakvo zaslužuje, a to ne radi. Ona juri i vređa sve Terzine žene, a onda njemu traži pare. Kvarila je moju i njegovu vezu, ucenjivala ga je sve vreme da ne sme sa mnom da ide na Bali jer u suprotnom neće videti dete - rekla je Slađa.
- Da li je moguće da ona nije pozvala nikog s Terzine strane? - upitao je novinar.
- To mi je strašno, ali njegovi roditelji nju ne mogu da podnesu. Mene je njegov otac obožavao, ugostio me na ručku i tada je rekao da za Milicu neće da čuje - rekla je Slađa u emisiji ''Premijera Vikend specijal''.
Kurir.rs