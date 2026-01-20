Slušaj vest

Rijaliti učesnici Dača Virijević i Aneli Ahmić posvađali su se po drugi put danas, ali je ovog puta situacija eskalirala.

- Sestra ti je najveća k*****ina - vikao je Dača, dok je Aneli kiptila od besa.

Ona je u međuvremenu potražila pomoć bivšeg partnera. Prozvala je Asmina Durdžića da smiri Virijevića, ali on se nije uključio u svađu.

1/4 Vidi galeriju Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube

Ahmićka je onda uzela stvar u svoje ruke, te je dohvatila šerpu punu vode i prosula je po Dači koji je bio u kupatilu.

Nakon što ga je zalila, njih dvoje su nastavili čašćavanje uvredama, a obezbeđenje je sve vreme stajlo između njih.

Kurir.rs

