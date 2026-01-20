Slušaj vest

Rijaliti par Anita Stanojlović i Luka Vujović su se posvađali danas tokom emisije, a Anita je bila uverena da je on ljubomoran zbog njegove bivše devojke Aneli Ahmić i Filipa Đukića.

Luka se pravdao, a ona mu je pomenula zatvor, zbog čega je on pobesneo.

- Ti ćeš meni "kretenko" pred svima, mene tako nije nijedan muškarac uvredio - vikala je Anita.

- I ti mene vređaš, drugi su te uvredili pa se s njima ližeš, drugi mi ne pominju mi zatvor - rekao je Luka.

Elita 9 Foto: Printscreen YouTube

- Sad ćeš da vidiš moj pakao - rekla je Anita.

Oni su potom započeti haos i u kući Odabranih. Luka je došao sa njom kako bi spustio loptu, ali ovo mu nije pošlo za rukom.

Anita je u jednom trenutku pobacala sve njegove stvari, a on se čudio šta ga je ponovo snašlo u vezi.

Obezbeđenje je sve vreme bilo uz njih da ne dođe do većeg sukoba.

Kurir.rs

