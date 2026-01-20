ANITA CEPA SVE STVARI LUKE VUJOVIĆA Raskinuli zbog Aneli, pa sad ni obezbeđenje ne može da je smiri: Sad ćeš da vidiš moj pakao!
Rijaliti par Anita Stanojlović i Luka Vujović su se posvađali danas tokom emisije, a Anita je bila uverena da je on ljubomoran zbog njegove bivše devojke Aneli Ahmić i Filipa Đukića.
Luka se pravdao, a ona mu je pomenula zatvor, zbog čega je on pobesneo.
- Ti ćeš meni "kretenko" pred svima, mene tako nije nijedan muškarac uvredio - vikala je Anita.
- I ti mene vređaš, drugi su te uvredili pa se s njima ližeš, drugi mi ne pominju mi zatvor - rekao je Luka.
- Sad ćeš da vidiš moj pakao - rekla je Anita.
Oni su potom započeti haos i u kući Odabranih. Luka je došao sa njom kako bi spustio loptu, ali ovo mu nije pošlo za rukom.
Anita je u jednom trenutku pobacala sve njegove stvari, a on se čudio šta ga je ponovo snašlo u vezi.
Obezbeđenje je sve vreme bilo uz njih da ne dođe do većeg sukoba.
Kurir.rs
Anita Stanojlović: