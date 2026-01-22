Slušaj vest

Teodora Delić bila je od glavnih tema u Eliti 9 kada su stigle njene fotografije sa ocem Maje Marinković, Takijem.

Odnos Takija i Teodore je oduvek intrigirao javnost i šuškalo se da su imali ljubavnu romansu, iako je Delićeva to oduvek demantovala.

"Ispričana priča"

Teodora je ponovo negirala bilo kakav ljubavni odnos sa Takijem.

- Nikada nisam bila sa njim. Nisam videla sve slike, za mene su slike već viđene i cela priča mi je već ispričana. Matora drtina je jer non stop aludira da smo imali bilo šta u ljubavnom smislu i da smo imali intimne odnose, što ja tvrdim da nismo nikada - rekla je Teodora.

- Rekla si da si s čovekom popila dva puta piće, ove slike dokazuju drugačije - dodao je Milan.

Teodora Delić
Teodora Delić Foto: Printscreen YouTube

- Dobro, to sam u afektu, hoćemo sada da brojimo piće?! Ja nikada nisam radila majice - izjavila je Delićeva.

- Rekla si da su rađene majice u Beogradu, si bila na moru pred ulazak u sedmicu - rekao je voditelj.

- Bila sam sa svojim dečkom na Kipru - odbrusila je Teodora.

Maja o odnosu Takija i Teodore

Ćerka Takija Marinkovića nedavno je prokomentarisala pomenute navode.

- Degutantno mi je da ulazim u intimne odnose svog oca, ali sam rekla da slike govore biše od hiljadu reči. Svako ko misli da može mene da ponizi i uvredi, pritom, on je pomogao njoj da se probije medijski. Ovo su slike iz Takijevog stana - rekla je Maja..

Taki Marinković i Teodora Delić Foto: Printscreen Instagram

Taki o Teodori

"Nisam ni znao ko je ona"

Podsetimo, dugo se spekulisalo o prirodi odnosa Teodore i znatno starijeg Takija.

- Ne bih da veličam sebe, ali to je tačno. Nisam ni znao ko je ona... Kada sam je upoznao bila je nebitna. Čim se slikala sa mnom pojavila se u medijima! Ne bi ušla u "Elitu" da nije bilo mene. Imali smo odnose.. Posle crnca teško se dokazati, ali nije ni svaki crnac crnac, ima i nas belaca što smo crnci - u svom stilu poručio je Taki.

Silueta pevač
screenshot-104.jpg
Teodora Delić
Teodora Delić

