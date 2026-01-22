Slušaj vest

Milena Kačavenda šokirala je javnost kada je za crnim stolom otkrila da je Anđelo Ranković želeo da ima intimne odnose sa njom.

"Ne bih bio sa ženom koja majka može da mi bude"

Kada je Milena započela priču o odnosu sa njim, Anđelo je odmah skočio.

- E pošto sada ovako pričaš, ja nikada ne bih bio sa ženom koja može majka da mi bude, čisto da ti kažem - rekao je Ranković.

- Hajde da objasniš gledaocima što si mi poslao one poruke, je***e. Slao mi je poruke...Kada sam bila u Crnoj Gori sa decom, u izolaciji smo pominjali punjač. Ja sam isključila telefon, deca su sve snimila, slao mi je je***ke poruke, sve sam snimila jer budaletina nisam. Smatram da sam mu bila iritantna zbog odnosa sa Janjušem, ne znam samo kako bi me hvatao onda za vrat, nabijao uza zid i j***o sa ove ili one strane. I sada da se vratimo na to da jeste fetišar i da ne znam kako bi j***o babu, ženu koja može majka da mu bude - rekla je Kačavenda.

"Nisam budala"

Kada je Kačavenda spomenula poruke koje joj je slao, istakla je da je provalila njegove namere, te se namerno povukla.

- Ako sam ja sve tebi pisao, je l' sam se ja dopisivao sam sa sobom?! Što si ti bila super sa mnom?! - pitao je Anđelo.

- Kada sam videla šta radi, nisam ni ja budala, napravila sam odstupnicu i sada pričaj o babama - rekla je Milena.