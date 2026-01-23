- Ja stvarno ne mislim da sam ja nemoćna. Nisam znala ni da pravi Asmin pravi jaja njoj. Veoma sam iskrena sad, nisam zainteresovana za Asmina. Ta spodoba me ne zanima. Sa Asminom nema spuštanja lopte, ja sad to govorim. Što se Maje tiče, ona treba da zna kako se ponaša i kako njeno druženje sa Asminom izgleda. Asmin je mrtav za mene , ja poručujem svojoj sestri Siti da ratuje slobodno sa Asminovom porodicom, slobodno. On je za mene monstrum, loša osoba, gnjica, ološ i smrad. Sramota me je jer moje dete ima ovakvog oca. Jednog dana ću mom detetu da govorim da je Asmin pljuvao i ženu zbog koje je napustio nas. Evo, ja sad kažem da ja želim da razgovaram sa Stanijom o svemu, od prvog dana. Imamo o čemu da pričamo. Želim da objasnim zbog čega je ona vređala moju ćerkicu, to je naš problem. To je naš problem, a Stanijin problem je Asmin, ova ovde spodoba. Sa njim ja nikada neću spustiti loptu, to sad odgovorno tvrdim. Što se Maje tiče, ona ima dve ličnosti u sebi. Kada smo se družile, veoma mi je prijala, hvalila me je, a kada smo se posvađale, krenula je da me blati i da me vređa. Kao što sam i rekla u nekoliko navrata, ne zanima me Asmin nikako, zaista me ne zanima on. Imam neke svoje stavove, to je jasno kao dan. Asmin je jedan smrdljuvko, koji nema ništa drugo da radi, osim toga što leži na garnituri i brani Maju, to je sve - kazala je Asmina.