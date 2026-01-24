Naime, Ahmićeva je tokom sukoba nasrnula na cimerku i suparnicu Anitu Stanojlović i tom prilikom ju je udarila, dok je između njih stajao Luka Vujović nekadašnji parner Aneli koji je nakon raskida uplovio u vezu sa Anitom.

Osim Anelinog šamara i Anitinog guranja, usledilo je i Lukino hvatanje za rep bivše partnerke koju je cimnuo za kosu kako bi razdvojio dve suparnice u klinču, što se može videti na snimku.

“Asmin duguje kamatašima da bi Staniji kupio torbice“

- Odakle njemu stan u Majamiju, on je beda. Priča o upoznavanju sa Stanijom, video je deset puta u životu, pa onda kako ima šesto zaposlenih u Majamiju, ma čovek je bolestan. Priča kao da je gigant, a ljudi tamo rade trideset godina i to nemaju. To ništa ne postoji. On nema prebijene pare, traže ga mnogi ljudi ne znam kako će preko rampe tamo proći. Dužan je kamatarima, svakome na ovom svetu samo da bi kupio Staniji torbice i pokazao da je bogataš. Čovek je psihički poremećen – žestoka je bila ona, a onda se osvrnula i na Staniju.