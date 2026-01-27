Slušaj vest

Učesnica "Elite 9" Milena Kačavenda je postavila pitanje Anđelu Rankoviću, a od njega je želela da čuje da li ga je zvala nakon poruka, pošto je on rekao da je to učinila 120 puta. Milena je, takođe, pitala i da li za to ima dokaze.

- Zvala si me svaki dan, minimum jednom ili dva puta. Mogu situacije da nabrojim, bio sam u kolima sa drugaricom, nisam se javio, nego posle. Zvala si me kad sam prošao pored vas u restoranu. Zvala si me kad sam bio sa društvom, pola sata smo pričali i to je bio dan pred moj ulazak. Zvala si me svaki dan bar jednom, kuckali smo se, odgovarala si me na storije i stori iz teretane. Nije me zvala 120 puta, ali smo se čuli svaki dan. Evo, imam pitanje za tebe, da li si mi mazala kremu po krevetu po rukama i nogama, ja sam ti pričao da ne volim da se mackam, a ti si navaljivala. Da li si mi prala veš i slagala gaće u hotelu? - govorio je Anđelo.

- Ti si dao veš u kojem su bila gaće, a kome ja nisam slagala veš? Prošle sezone Kariću, ove godine Janjušu - rekla je Milena.

- Što si mi slagala veš ako o meni misliš najgore i hoćeš da me nameštaš? - upitao je Ranković.

- Da li se sećaš koji dan si mi poslao one poruke? Da li je drugi ili treći otkako smo stupili u kontakt i da li smo se dopisivali dva dana naredna, a onda poslao poruke? - pitala je Kačavenda.

- Kao da je bitno - rekao je Anđelo u "Eliti".

Milena je šokirala javnost kada je priznala da je Anđelo navodno hteo da ima intiman odnos sa njom, a da ga je ona odbila.

On je u početku poricao, ali je na kraju istina izašla na videlo.

- Hajde da objasniš gledaocima što si mi poslao one poruke, j**ačke. Slao mi je poruke... Kada sam bila u Crnoj Gori sa decom, u izolaciji smo pominjali punjač. Ja sam isključila telefon, deca su sve snimila, slao mi je j**ačke poruke, sve sam snimila jer budaletina nisam. Smatram da sam mu bila iritantna zbog odnosa sa Janjušem, ne znam samo kako bi me hvatao onda za vrat, nabijao uza zid i j**ao sa ove ili one strane. I sada da se vratimo na to da jeste fetišar i da ne znam kako bi j**ao babu, ženu koja može majka da mu bude - rekla je u "Eliti" Milena Kačavenda.

Objavljene prepiske Milene i Anđela

Nedavno su objavljene prepiske Anđela Rankovića i Milene Kačavende u kojima se vidi ko se kome prvi javio i ko je koga i na koji način muvao.

Anđelo nije odustajao u svojoj nameri iako ga je Milena na fin način odbijala.

- Za**bano da se suzdržiš? Znam... A šteta... Uživali bi sada, ali neću da forsiram, ne brini - pisalo je u porukama.

- Kako ne - dobio je odgovor.

- Samo da znaš, i da stanemo, i da nastavimo, ja ću isto gledati na odnos, u smislu kako god bilo, ovaj primarni odnos, tj. ovo što smo se dodali, čuli i smejali je normala - pisalo je dalje u porukama, između ostalog.

U više navrata se vidi da su razmenjene poruke koje nestaju po otvaranju.

- Da l' si realan? - pitala se Milena, prenosio je "Pink".