Rijaliti učesnici i bivši partneri Asmin Durdžić i Aneli Ahmić ne prestaju sa raspravom još od sinoć, a situacija je ovog prepodneva definitivno kulminirala, s obzirom na to da Asmin ističe kako je odlučan u nameri da preuzme starateljstvo.

Jedno drugom su uputili niz uvreda i teških optužbi, a u nekom momentu je Aneli nazvala Asmina ubicom, navodeći da je "pozivao na ubistvo njene sestre Site".

- Što tad nije rekla, nego sad ubicom zove oca svog deteta - rekao je Dača.

Asmin Durdžić i Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube

- Ona nema granice - naveo je Asmin.

- Ja kad izađem idem odmah po advokata - dodao je Terza.

- Ja ću joj uzeti dete, odmah, iste sekunde direkt, koliko god me bude koštalo, direkt za Sarajevo. Ima da je kaznim za sve godine - bio je besan Durdžić.

Svađa se potom nastavila, a Asmin je direktno Aneli poručio da je njegov advokat ovog jutra došao u Šimanovce i da su razgovarali, što je Milena Kačavenda potvrdila.

