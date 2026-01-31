Slušaj vest

Mevlida Durdžić, majka učesnika "Elite 9" Asmina Durdžića, ispričala je da je u automobilu brata Aneli Ahmić pronađena droga i municija. Mevlida je iskoristila priliku da zaštiti svog sina Asmina koji je već duže vreme u žestokim okršajima sa bivšom ženom Aneli Ahmić. Nakon Asminovih tvrdnji, da je Anelin brat na kamati kod njega, svoju stranu priče ispričala je i njegova majka.

- Čula sam, on to tvrdi. On ima taj dokaz. Ja znam da je jedan auto kod njega i da je taj auto zaplenjen u sudu u Sarajevu. To je bio BMW sedmica i nikad nije do danas vraćen. Oni su njemu našli drogu, municiju, kartice i sve to. On je uvek govorio da mu je davao pare, ali te pare nisu vraćene. Ima i dokaze gde je njega Sita molila da mu vrati, ali ne odjednom. On sve što je pričao je dokazao - rekla je Mevlida u emisiji "Pitam za druga".

1/15 Vidi galeriju Tuča Aneli Ahmić i Asmina Durdžića Foto: Printscreen YouTube

Aneli svakodnevno kalja Mustafu, Asminovog oca, što Mevlidi teško pada.