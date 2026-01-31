"NAŠLI SU MU DROGU, MUNCIJU, KARTICE..." Majka Asmina Durdžića šokirala priznanjem
Mevlida Durdžić, majka učesnika "Elite 9" Asmina Durdžića, ispričala je da je u automobilu brata Aneli Ahmić pronađena droga i municija. Mevlida je iskoristila priliku da zaštiti svog sina Asmina koji je već duže vreme u žestokim okršajima sa bivšom ženom Aneli Ahmić. Nakon Asminovih tvrdnji, da je Anelin brat na kamati kod njega, svoju stranu priče ispričala je i njegova majka.
- Čula sam, on to tvrdi. On ima taj dokaz. Ja znam da je jedan auto kod njega i da je taj auto zaplenjen u sudu u Sarajevu. To je bio BMW sedmica i nikad nije do danas vraćen. Oni su njemu našli drogu, municiju, kartice i sve to. On je uvek govorio da mu je davao pare, ali te pare nisu vraćene. Ima i dokaze gde je njega Sita molila da mu vrati, ali ne odjednom. On sve što je pričao je dokazao - rekla je Mevlida u emisiji "Pitam za druga".
Aneli svakodnevno kalja Mustafu, Asminovog oca, što Mevlidi teško pada.
- Teško je meni to. Znate li šta znači pedofil? Mene je Bog spasio. Ona se meni klela da bi mi dala Noru. Bila sam radosna i vesela. Rekla sam joj da će sve imati plaćeno i da će biti nagrađena. Mene je Bog spasio da nije došla kod mene jer bi sad rekli da smo mi Noru zlostavljali. Ja sam se toga uvek i bojala, od nje je sve za očekivati. Večeras će biti neka nova tema isto tako monstruozna. Ona kad sedi i puši cigarete smišlja šta će novo da kaže - rekla je Durdžićeva majka.