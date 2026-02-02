Slušaj vest

Iako učesnici rijalitija "Elita 9" žive na imanju u Šimanovcima, koje je potpuno izolovano od ostatka sveta, oni vrlo često pronalaze načine da komuniciraju sa članovima svojih porodica, makar u jednom smeru.

Naime, oni se često obraćaju direktno kamerama, uvereni da će njihovu poruku neko od gledalaca primetiti i preneti onome kome je namenjena.

Misteriozna poruka

Aneli Ahmić imala je vrlo misterioznu poruku za svoju sestru Situ Ahmić.

– Zamoliću sestru da se javi Maidi. Kontaktiraj je i reci joj da ti da broj mog bankara. Kada dobiješ broj, nazovi ga i samo pitaj da li je sve u redu sa mojim računom. Kad bude prva prilika da se to negde napiše – dodala je ona.

Iako je Sita trebalo da uđe u rijaliti, to se nije dogodilo, a ona se takođe nije pojavila ni za Novu godinu kako bi razgovarala sa sestrom.

Razlog za to je činjenica da se u rijalitiju nalaze njen sin, Nerio Ružanji, i njegova verenica Duvnjak, sa kojima ona nije u dobrim odnosima.

