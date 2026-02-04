OBEZBEĐENJE IZVUKLO ANELI IZ BELE KUĆA: Ahmićeva se zaletela na Boru, morali odmah da reaguju - haos i drama u Eliti 9
Sinoć nakon žurke u Eliti, izbio je neviđeni haos na imanju u Šimanovcima. Nerio Ružanji čuo je da je Bora Santana navodno provocirao Hanu Duvnjak.
Nerio je prišao Bori Santani kako bi razjasnili situaciju, a Aneli Ahmić se uključila u raspravu. Uroš Stanić je u jednom trenutku optužio Aneli da samo dodatno podstiče sukob, dok je ona pokušavala da zaštiti Neria.
- J**ao te avatar u usta, je l' si čuo? Pun mi te k*rac, j*bem ti sve što imaš, i kerove i majmune - govorio je Nerio Bori.
- Aneli, ona ga potpaljuje - dobacio je Uroš.
- Nemoj da te nabodem - poručila mu je Ahmićeva.
- D**ljo jedna, samo mi priđi - odbrusio joj je Uroš.
- Mrš, Boro, zašto diraš Neria? - upitala je Aneli Santanu.
- Nikad ga ne bih dirao zbog tebe - odgovorio joj je Bora.
- Juče sam ti rekla da ne diraš nju jer ona potpaljuje Neria da dolazi i gubi honorare - rekla je Aneli.
- Nisam je dirao - rekao je Bora.
- Klošarko jedna, j*bem ti mater - rekao je Uroš.
Nakon što je Aneli Ahmić nastavila sa haosom i pretnjama, a članovi obezbeđenja su morali da reaguju i da je izvedu, kako ne bi nastao veći haos.