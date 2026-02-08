Slušaj vest

Bivši rijalitit učesnik Uroš Rajačić prokomentarisao je odnos Aneli Ahmić i Asmina Durdžića.

- Oni su blam, pa su blam kao ljudi. Ja sam sa Asminom okej od letos. Imao sam neko okej mišljenje. Mislio sam da će to drugačije da odradi. Oni su isti tip ljudi. Ja Aneli ne gotivim i nemam lepo mišljenje, ali i on je isti tip kao ona. Nema tu priče o detetu i da detetu bude bolje. Na kraju kada se spustila lopta između njih, Asmin ide sa žurke i kao sad će on njoj.

Žestoko je prokomentarisao vezu Anite Stanojlović i Luke Vujovića.

- Najgore mi je kad sam sa nekim u dobrim odnosima i kad vidim... Luka je pokazao da je ljigav čovek. Te priče fanovi, spremanje poklona, u životu nisam to video. Ja nisam znao da se pravi organizacija sa fanovima. Kakvo dete? Eto ti priča za sladeću godinu. Pravi se dete za sledeću godinu. Vidi se da tu ništa nije iskreno. Svi što ste glasali, gde ste armijo? Ova bila žensko, muško, pravi put... Kakva pobednica, blam života!? Vidim da su se njegovi prijatelji razočarali u njega. Neke stvari su ispale čiste laži.

Otkrio sve detalje o tajnoj vezi sa Milicom Veličković

Nakon mnogo spekulacija o odnosu Uroša Rajačića i Milice Veličković, isplivala je istina.

Naime, Uroš je nedavno otkrio detalje njihove romanse, ali i govorio o početku zaljubljivanja.

- Postoje dva razloga zbog čega sam ovde došao. Naravno konstantno se potežu pitanja o meni i Milici Veličković. Ja sam izašao iz Bele kuće zbog odnosa u kom sam bio i želeo sam da pobegnem od toga. Nisam hteo da Jelena dobija informacije i poluinformacije o meni i nekim devojkama, ali sve sam prekršio - pričao je Uroš pa dodao:

- Milica i ja smo se čuli nakon mog izlaska jednom, a posle smo vremenom krenuli da se čujemo sve više i više. Mi smo se dogovorili i da se vidimo. Molio sam se Bogu da samo ne klikne prvi put kad se vidimo, ali je kliknulo. Odmah sam krenuo da se zaljubljujem u Milicu i ona se meni sviđala prošle godine. Kada smo se jednom videli, počeli smo da se viđamo sve više. Pokušavali smo to i da sakrijemo, krili smo se... U jednom trenutku su počeli da dolaze novinari ispred moje kuće i pokušavali da nas uslikaju. Pre par nedelja smo se dogovorili da se nađemo ispred moje kuće, ali smo videli čoveka koji je hteo da nas uslika. Bilo je pitanje vremena, kada će se saznati - priznao je Rajačić u emisiji "Pitanja novinara".

Bivši učesnik Elite otkrio je i koliko traje njihova romansa.

- Ona se tek porodila i sve to, ali mi smo bili u emotivnoj vezi. Trajalo je oko dva meseca, ali je bilo tajno. Nedavno sam nahvatao nekog čoveka koji je slikao mene i drugara, da bih ja video kod njega u telefonu da smo na slici Milica i ja. Došao sam u situaciju da će nas neko objaviti i predstaviti kao kombinaciju.

Kurir.rs