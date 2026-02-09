Slušaj vest

Učesnici "Elite 9" Aneli Ahmić i Marko Janjušević Janjuš, bivši partneri, sve su bliže jedan drugome. Oni su zajedno otišli u pab gde su se grlili i mazili, ali i raspravljali.

- Ovde ne postoji šansa da budemo u vezi - rekao je Janjuš.

- Ne ovde, ali on propituje za Adu Bojanu, ali ni ovde se ne zna - nagovestila je Aneli da ipak može nešto da se desi.

- Zna se - rekao je Janjuš.

- Šta oćeš od mene onda napolju? - pitala ga je bivša sa kojom nije bio u najboljim odnosima nakon raskida.

- Ne bih bio ovde sa tobom - naveo je Janjuš.

- Samo da se malo potrudim... Videću, razmisliću, koliko će mi biti dosadno - poručila je Ahmićka.

- Ja sam mozak operacije... Janjuš kad jednom pomazi po kosi to je kraj - rekao je Janjuš.

U jednom trenutku Aneli je bivšem naslonila glavu na grudi, a malo je falilo da dođe do poljupca.

- Lud si za mnom, Janjuše, priznaj, nego ti prpa. Ja to osetim, znam šta pričam - samouvereno mu je rekla Aneli.

Ipak, pokazala je i svoju ljubomornu stranu što je njemu zasmetalo.

- Ko si ti da meni praviš ljubomorne scene - rekao je Janjuš.