Luka Vujović opleo je po bivšoj verenici Aneli Ahmić. Njemu njeno prisustvo u "Eliti 9", gde je on nakon raskida započeo vezu sa Anitom Stanojlović, očigledno smeta pa ne štedi oštre reči da joj uputi.

On je u jednom trenutku pričao Aniti kakav je život imao pored Aneli pa ju je žestoko izvređao, a pomenuo je i novac.

- Smeće jedno, voleo bih da je ne vidim nikad. Ništa osim minus od 20 hiljada mi nije napravila - rekao je Luka.

Inače, iste večeri je i Teodora Delić ispričala sve o modricama koje joj pravi Nenad Macanović Bebica.

- Šta se dešava sa masnicama? - pitao je Milan Teodoru.

- Neprijatno mi je da pričam. Pogurali smo se u krevetu. Na kraju se sve vrati na Filipa i rekao mi je da ima bes zbog toga. Ja ću reći da smo se pogurali, neću reći da me bije - rekla je Teodora.

Bebica se tada umešao u razgovor i optužio Teodoru da laže.

- Laže, uhvatio sam je za ruku i ostala je masnica. Ja nisam rekao da mi se Dača obratio nego sam čuo da sam mislio da je meni rekao i onda sam mu ja dobacio nešto. Rekla mi je odmah da je Filip pitao Daču šta je ona pričala o njemu. U krevetu se nastavilo jer sam prebacio, ponovo kreće priča. Ona kaže da ja pravim tu temu. Šta ćeš ti uopšte da se nađeš tu gde su Filip i Boginja? Krene iz gluposti i završi se sa Filipom. Jedva čekam da mi puste klipove. Tvoji mama i tata se bave time i oni prave priču. Ja nisam to video, ali me nervira kad se priča to. Naravno da mi je žao tih masnica jer kad god je uhvatim i stegnem jače njoj tako ostane - rekao je Bebica.

- Ne radi mi ništa, sve je okej i na tome nek ostane. Trebaš da spustiš glavu - rekla je Teodora.