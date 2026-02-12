Janjuš i Aneli bili su u vezi tokom Elite 7

Učesnici "Elite 9" su odgovarali na pitanja koja im šalju gledaoci, a u jednom momentu povela se priča o odnosu Aneli Ahmić i Marka Janjuševića Janjuša.

Njih dvoje su se nedavno osamili i bili veoma prisni, a sada je Aneli svog bivšeg dečka sa kojim je bila trudna, ali je odlučila da dete ne rodi, nazvala monstrumom. Optužila ga je da je on jedini krivac što je prekinula trudnoću koja joj se desila tokom "Elite 7".

- Aneli ti juče u pabu priznala da te voli i da je pored tebe bila najbolja verzija sebe. Šta ti je problem onda priznati da je čuvaš samo za napolje - bilo je pitanje upućeno Janjušu.

- Ja sam to i govorio. Krivo mi je bilo jer sam ja ispao krivac za taj odnos, ali kada vidim ovo loše ponašanje... - rekao je Janjuš.

- On kao ponašanje moje. Nisam pomislila na rijaliti - začudila se Aneli.

- Bolje da sam odron, nego da sam kao ti - dobacila je Jovana Cvijanović.

- Neće mi više prilaziti, neka on palam*di, nek priča šta hoće, a drugo priča sa strane. Neće mi više imati pristup i to je to - rekla je Aneli.

- Mislim da mi ne trebamo da imamo blisku komunikaciju, mislim da ovo ne vodi ničemu...Imaš opciju da mi se ne obraćaš, paljba i nema komunikacije - dodao je Janjuš.

- On je bio ljiga, ostaće ljiga, samo se čekao trenutak kada će pokazati pravo lice. Sinoćna moja reakcija je samo da se izvuče sve iz njega. On je meni totalno druge stvari pričao u krevetu, a neću da pričam, jer ću pokopati sebe - rekla je Aneli.

- Šta si imala sa mnom?! Hajde pričaj - rekao je Janjuš.

- Ništa...Šta sam radila?! Hajde, ti reci - ponavljala je Aneli.

- Ja da kažem?! Ne pada mi na pamet da kažem. Ja sam ti pokazao ko si ti, svaki dan ti pokazujem ko si ti - rekao je Janjuš.

- Kako?! Na koji način - pitala je Aneli.

- Pošto si ti govorila da si pokazivala kakav sam ja, godinu dana si govorila ko sam ja, pa sam ja pokazao ko si ti - rekao je Janjuš.

- Ti si monstrum koji me je oterao na pobačaj - rekla je Aneli.

- Ja sam ti pokazao ko je monstrum, šta god hoću mogu s tobom da radim. Zapamtite rečenicu od početka: "doći ćete mi svi gde trebate"... - rekao je Janjuš.

- Glumio si žrtvu...Najveći monstrum si za mene, pa ni Maji se nisi javio na telefon. Za tebe u tom slučaju nema opravdanja - rekla je Aneli.

- Sada ti je monstrum, a drp*la si se sa njim. Ne, ti si monstrum. Svi su muškarci pokazali da mogu da budu sa tobom - rekao je Dača.