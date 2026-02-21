Slušaj vest

Majka, borac kroz život, takmičarka u više rijalitija i bivša pevačica, njeno ime je Zorica Marković "Keva". U svojoj životnoj ispovesti reći će kako i zašto je dobila nadimak "Keva".

- Za mene je porodica sveta, porodica je nešto najvsetije posle boga - počela je ona.

Ona smatra da ljudi sa novim vrednostima zapravo postaju duhovnije sve siromašniji.

- Ja sam zatvorila Farmu, poslednja farma 7, bilo je i bluda i nemorala ali u nekoj svedenoj meri. Razlika je što su se i u Farmi i u Velikom bratu desile neke intime. Ipak u današnjim rijalitijima je bitno samo ko će koga i ko će sa kim, to je danas postala moda - rekla je Marković.

Tužno joj je šta se sada dešava u rijalitijima i kako eksploatišu mlade devojke u njima, smatra da toga nije bilo u tolikoj meri kada je ona bila u rijalitiu.

- Estetska hirurgija je stvorena da bi se nekome pomoglo, ne da bi neko od sebe napravio nakazom - dodaje Zorica.

Kako ona kaže, tužno joj je kada žene osećaju potrebu da promene nešto na sebi zbog patrijahalnog sveta u kome živimo, dotakla se i crkve i vere, Zorica smatra da mnogi ljudi u crkvu danas idu kako bi bili viđeni a ne zbog toga što su zapravo vernici.

Foto: printscreen YT

Kako je dobila svoj čuveni nadimak

- Devojka koja je učestvovala u Farmi, Goga Aleksić, ja sam nju podsetila na njenu majku, počela je da me zove Keva i to je tako ostalo - rekla je Zorica.

Objasnila je kako je dobila nadimak Keva, još uvek je u kontaktu sa Gogom i o njoj ima samo najlepše mišljenje.

Jedini rijaliti koje ona priznaje su Farma i Veliki brat. Postoji zakon koji dozvoljava rijalitijima da se emituju najviše četiri meseca. Nakon četiri meseci učesnici počinju da gube svest o tome gde se nalaze i šta je realno a šta nije.

Zorica kao rijaliti učesnik ipak smatra da je ona izgubila svest o vremenu posle 3 meseci, nije imala kontakt sa spoljnim svetom i mogla je samo da nagađa koliko je sati ili koji je dan u nedelji.

Priseća se, kada je povredila ruku i kada su je vodili kod lekara, bila joj je stavljena maska za spavanje preko očiju kako ne bi videla spoljni svet. Tako je odvežena i vraćena.

Foto: Kurir Televizija

- Za mene su današnji rijaliti igra mačke i miša, igra šaha, danas postoje ljudi koji licitiraju sa ljudskim životima - objasnila je ona.

Ona je dobila poziv da se vrati na farmu i želela je da ode, ipak sestra i muž su joj bili bolesni, za nju su tada rekli da je pobegla iz rijalitija. Njena jedina opcija bila je da tuži vlasnika Farme, posle 4 godine suđenja kaže da je "naplatila krvave pare". Nije joj žao ničega iz tog vremena i smatra da je adekvatno postupila.

- Vidim po društvenim mrežama kada ljudi objavljuju pesme iz Jugoslavije i jako mi je drago zbog toga - Zorica govori.

Ponosna je kada i tinejdžeri i deca uživaju u pesmama njene mladosti.

Nastavila je o svojoj mladosti i dotakla se glavnog grada Srbije, smatra da je postao mravinjak, da se ljudi ne brinu adekvatno za njega i veoma joj je žao zbog toga. Voli Karaburmu na kojoj je odrasla ali razmišlja i o preseljenu na selo, kako bi imala svoj mir, više je ne zanima brz tempo života kakav se u Beogradu vodi. Po njoj, ljudi su postali otuđeni i ne oseća tu bliskost kao nekada.

- Doktorka me je porodila prirodno, ne uzimajući u obzir da sam pre toga imala dvostruku vensku operaciju i da moje vaskularno tkivo nije bilo takvo sa 42. godine nije bilo kao kod devojke od 27. I onda sam krvarila na stolu, reanimirali su me 55 minuta, to je bila moja drugaklinička smrt- objasnila je Zorica u intervjuu za BN TV.

Doživela je dve kliničke smrti i kako kaže, to je zauvek promenilo, sada su joj na prvom mestu porodica i zdravlje. Smatra da je božija volja tada spasila.

- Mi smo deo prirode i nismo nezamenljivi na ovom svetu, danas jesmo sutra nismo. Volite sebe, kada naučite da volite sebe volećete i druge - bile su njene završne reči.

